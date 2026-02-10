Причиной гибели десяти младенцев в родильном доме №1 Новокузнецка могла стать внутрибольничная инфекция, возникшая из-за несоблюдения санитарно-эпидемиологических норм, сообщает Следственный комитет (СК) России.

Опасные микроорганизмы обнаружили в роддоме в ходе январской проверки Роспотребнадзора. Специалисты установили, что эти бактерии могут вызывать тяжелые заболевания, включая пневмонию, бронхит, отит и менингит. В пробах, отобранных в акушерском стационаре, была обнаружена бактерия единого штамма с пробами, полученными от умерших детей. Кроме того, из медицинской документации следует, что перед поступлением в перинатальный центр у потерпевших рожениц инфекция отсутствовала.

В результате проверки главврачу больницы Виталию Хераскову предъявили обвинение в халатности, повлекшей по неосторожности смерть десяти лиц (ч. 3 ст. 293 УК РФ). Ему грозит до семи лет лишения свободы, сейчас он находится под домашним арестом.

Также обвинение предъявили исполняющему обязанности заведующего отделением реанимации и интенсивной терапии для новорожденных и недоношенных детей Алексею Эмиху. Его подозревают в причинении смерти по неосторожности (ч. 2 ст. 109 УК), максимальное наказание по вменяемой ему статье — до трех лет лишения свободы. Сейчас в качестве меры пресечения для него избран запрет определенных действий.

Кроме того, следствие проверяет качество детской смеси, которую давали новорожденным, на наличие вредных веществ.

О трагедии в новокузнецком роддоме стало известно в начале января. Как указывает РЕН ТВ, один из младенцев родился 27 декабря, а умер 4 января. У него диагностировали генерализованный инфекционный процесс и врожденную пневмонию. Ситуация осложнялась синдромом полиорганной недостаточности (СПОН), ДВС-синдромом, общим отечным синдромом и тяжелой асфиксией при рождении.

8 января, по данным телеканала, в роддоме умерло сразу трое новорожденных. У них выявили неонатальную и внутриутробную инфекции, респираторный дистресс-синдром и врожденную пневмонию. Некоторые дети были недоношенные.

9 января в медучреждении умер младенец с респираторным дистресс-синдром, осложнениями в виде гемоторакса, а также коллабированного легкого. На следующий день, 10 января, в роддоме скончался еще один младенец, а 11-го января — трое. Как сообщает телеканал РЕН ТВ, среди диагнозов, которые фиксировались у погибших младенцев, значатся синдром полиорганной недостаточности, инфекционно-токсический шок, почечная недостаточность и анемия.

Изначально было известно о девяти погибших, позже их число увеличилось до десяти. После инспекции роддом закрыли на три месяца.