Все девять младенцев, умерших за новогодние каникулы в роддоме №1 Новокузнецка, имели тяжелую внутриутробную инфекцию, сообщили в Минздраве Кемеровской области. Отстраненный от должности главврач больницы отметил, что в роддом поступали «самые тяжелые роженицы». Женщины, рожавшие там детей в прошлые годы, рассказывают о хамстве персонала, невнимании к пациенткам и новорожденным, а также о случаях причинения травм детям.

По данным кузбасского Минздрава, с 1 декабря по 11 января в реанимации роддома находились 32 новорожденных, из них 17 в критическом состоянии, в основном недоношенные.

«К сожалению, девять детей не выжили. Четыре ребенка остаются под наблюдением в отделении интенсивной терапии. Четыре ребенка переведены на лечение в Кузбасскую детскую клиническую больницу имени профессора Малаховского», — цитирует сообщение Минздрава «Интерфакс».

Младенцы в новокузнецком роддоме начали умирать 4 января, а пик смертности пришелся на 8-е число, сообщает SHOT. Источник в региональном Минздраве ранее сказал NGS42.RU, что 8 января умерли сразу трое детей, еще двое — 11-го.

После этого медработник связался с порталом и уточнил, что в роддоме дважды за сутки умирали по трое новорожденных. Самому младшему из умерших было всего три дня, пишет канал «112».

Матвиенко назвала трагедией для государства гибель детей в роддоме Новокузнецка

«Нам только сказали, что скоропостижно»

По данным NGS42.RU, одна из семей, чей ребенок погиб в новогодние праздники, намерена подать жалобу в силовые органы и ищет других пострадавших.

Как рассказала порталу двоюродная сестра роженицы, та еще 2 декабря родила недоношенную девочку, причем буквально стоя в коридоре, потому что врач отказался ей помочь со словами: «Че ты орешь, ты еще не рожаешь». Ребенка, который падал на пол, поймала то ли уборщица, то ли кто-то еще из подсобных работников, утверждает женщина.

После рождения недоношенную девочку положили в инкубатор в отделении интенсивной терапии, где она следующие пару недель набирала вес, продолжила собеседница NGS. И персонал, и сама мать отмечали улучшения. Но перед Новым годом в отделении объявили карантин, перестав пускать родных, в январе матери сообщили, что младенцу стало хуже, а 11 января — что девочка умерла.

«Нам только сказали, что скоропостижно ушла, и больше ничего. Только сегодня тело заберем и увидим заключение вскрытия», — сказала собеседница портала.

Последняя проверка была в ноябре

Роддом №1 — Муниципальное бюджетное лечебно-профилактическое учреждение (МБЛПУ) «Зональный перинатальный центр “Клинический родильный дом”» — относится к ГБУЗ Новокузнецкая городская клиническая больница №1 им. Г. П. Курбатова.

Больница объявила на своем сайте о приостановке госпитализации в роддом, объяснив это «превышением порога заболеваемости в акушерском стационаре» и необходимостью карантинных мероприятий. «Дефицита кадров в стационаре нет. О дате открытия стационара сообщим позже», — добавили в сообщении. О массовых смертях новорожденных там не упоминается.

Медработники анонимно рассказали NGS42.RU о внезапном решении закрыть роддом еще накануне днем, 12 января. Они утверждали, что из-за нехватки персонала к работе медсестер якобы привлекали санитарок.

Последние проверки в больнице №1, к которой относится роддом, проводились в ноябре 2025 года, пишет ТАСС со ссылкой на базу данных системы «Контур фокус». Всего за прошедший год там было 15 внеплановых проверок и профилактический визит, хотя годом ранее, в 2024-м, проверяющие органы навещали больницу 170 раз, отмечает агентство.

Согласно данным, за 2025 год медучреждение получило 14 предостережений. Последние из них, в ноябре, касались фактов использования препарата для внутримышечных инъекций, который был выведен из оборота, а также неоказания медпомощи в рамках программы ОМС, на что пожаловался один из пациентов.

После гибели младенцев в январе роддом проверяют эксперты Минздрава, Росздравнадзора, а также Следственного комитета, который возбудил уголовное дело о халатности (ч. 3 ст. 293 УК; до семи лет лишения свободы) и причинении смерти по неосторожности (ч. 3 ст. 109 УК; до четырех лет лишения свободы).

«Нехарактерная ситуация»

Главврач новокузнецкой больницы Виталий Херасков, которого отстранили от должности на период проверок, в разговоре с RT оценил произошедшее как «нехарактерную ситуацию» для этого роддома. По его словам, это стационар третьего уровня, куда направляли «самых тяжелых рожениц», и за 2025 год там были «прекрасные показатели по младенческой летальности».

Главврач сообщил, что каждый случай смерти разбирается отдельно и пока такие причины, как особо опасные инфекции, исключены.

«Это всё пациенты недоношенные, с тяжелой патологией врожденной, каждый со своим заболеванием, со своим анамнезом и диагнозом. <…> Мы пока не видим общей какой-то причины» , — сказал он.

Херасков также добавил, что пока не прослеживается связь произошедшего с какими-то конкретными работниками, и нет подтверждения вирусной инфекции, которая могла бы спровоцировать массовые смерти младенцев. В беседе главврач упомянул, что узнал о ситуации в роддоме 9 января.

«Грубость и хамство там норма»

RT пообщался с несколькими жительницами Новокузнецка, которые в разное время рожали в перинатальном центре больницы и остались недовольны работой персонала. Одна женщина, родившая дочку осенью 2024 года, рассказала, что девочке сломали ключицу, когда вытаскивали при кесаревом сечении, причем об операции роженицу не предупредили.

«Грубость к пациентам и крики на них там норма. Акушерки твердят девушкам, что они не умеют рожать. <…> Это какой-то ужас», — вспоминает она.

По словам матери, она сначала не могла кормить дочку, потому что у той постоянно лилась жидкость изо рта и носа, однако на просьбы помочь персонал отвечал, что это «просто слюни», и грубил. Как утверждает женщина, ее ребенка спасла уборщица, которая подняла тревогу и привела медсестру. Как оказалось, девочка во время родов наглоталась околоплодных вод и кала новорожденных.

Еще одна пациентка, рожавшая в этой больнице в 2022 году, также рассказала о хамском отношении и игнорировании ее просьбы помочь, когда у нее открылось кровотечение. Женщина сообщила, что персонал не смог справиться с ситуацией, когда ребенок застрял в родовых путях, и в результате кислородного голодания ее сын стал лежачим инвалидом.

На непрофессионализм сотрудников перинатального центра пожаловалась и мама дочки, родившейся в конце 2018 года. Самой роженице было тогда 19 лет и она вспоминает, что ей ничего не объясняли, хамили и нервничали по любому поводу. По ее словам, сразу после родов она неделю пролежала с температурой под 40, при этом ее обвиняли, что она якобы плохо сцеживает молоко, а оказалось, что у нее загноился шов после кесарева сечения, что случайно обнаружили во время осмотра.

Подобных историй немало среди отзывов о новокузнецком роддоме №1 на сайтах информационных сервисов, справочников и агрегаторов медицинских организаций, таких как 2ГИС, «ПроДокторов» и других. Многие, однако, оставили хорошие отзывы и слова благодарности.

Дело об оторванной руке

В сентябре 2025 года новокузнецкий роддом также упоминался в связи с резонансной историей смерти младенца, о которой писали региональные СМИ.

Сестра роженицы, поступившей туда со схватками на 21 неделе (тогда как обычно роды происходят начиная с 37-й недели), опубликовала в соцсети видео, в котором обвинила медиков жестоком причинении смерти новорожденной. По ее словам, они якобы оторвали девочке руку, вытаскивая ее, а потом еще и винили саму мать, что она родила мертвого ребенка, потому что якобы не хотела его.

В больнице тогда сообщили, что изложенное женщиной в соцсети не подтвердилось в ходе служебной проверки. «Пациентка, подписав отказ от дальнейшего лечения, покинула стационар, не завершив необходимого лечения», — цитировал пресс-службу NGS42.RU.

Тем не менее, как сообщал портал, Следственный комитет по Кузбассу после публикации видео возбудил уголовное дело. Информации о том, чем закончилась история, впоследствии не было.