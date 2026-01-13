Все девять младенцев, умерших за новогодние каникулы в роддоме №1 Новокузнецка, имели тяжелую внутриутробную инфекцию, сообщили в Минздраве Кемеровской области. Отстраненный от должности главврач больницы отметил, что в роддом поступали «самые тяжелые роженицы». Женщины, рожавшие там детей в прошлые годы, рассказывают о хамстве персонала, невнимании к пациенткам и новорожденным, а также о случаях причинения травм детям.

По данным кузбасского Минздрава, с 1 декабря по 11 января в реанимации роддома находились 32 новорожденных, из них 17 в критическом состоянии, в основном недоношенные.

«К сожалению, девять детей не выжили. Четыре ребенка остаются под наблюдением в отделении интенсивной терапии. Четыре ребенка переведены на лечение в Кузбасскую детскую клиническую больницу имени профессора Малаховского», — цитирует сообщение Минздрава «Интерфакс».

Младенцы в новокузнецком роддоме начали умирать 4 января, а пик смертности пришелся на 8-е число, сообщает SHOT. Источник в региональном Минздраве ранее сказал NGS42.RU, что 8 января умерли сразу трое детей, еще двое — 11-го.

После этого медработник связался с порталом и уточнил, что в роддоме дважды за сутки умирали по трое новорожденных. Самому младшему из умерших было всего три дня, пишет канал «112».

«Нам только сказали, что скоропостижно»

По данным NGS42.RU, одна из семей, чей ребенок погиб в новогодние праздники, намерена подать жалобу в силовые органы и ищет других пострадавших.

Как рассказала порталу двоюродная сестра роженицы, та еще 2 декабря родила недоношенную девочку, причем буквально стоя в коридоре, потому что врач отказался ей помочь со словами: «Че ты орешь, ты еще не рожаешь». Ребенка, который падал на пол, поймала то ли уборщица, то ли кто-то еще из подсобных работников, утверждает женщина.

После рождения недоношенную девочку положили в инкубатор в отделении интенсивной терапии, где она следующие пару недель набирала вес, продолжила собеседница NGS. И персонал, и сама мать отмечали улучшения. Но перед Новым годом в отделении объявили карантин, перестав пускать родных, в январе матери сообщили, что младенцу стало хуже, а 11 января — что девочка умерла.

«Нам только сказали, что скоропостижно ушла, и больше ничего. Только сегодня тело заберем и увидим заключение вскрытия», — сказала собеседница портала.

Последняя проверка была в ноябре

Роддом №1 — Муниципальное бюджетное лечебно-профилактическое учреждение (МБЛПУ) «Зональный перинатальный центр “Клинический родильный дом”» — относится к ГБУЗ Новокузнецкая городская клиническая больница №1 им. Г. П. Курбатова.

Больница объявила на своем сайте о приостановке госпитализации в роддом, объяснив это «превышением порога заболеваемости в акушерском стационаре» и необходимостью карантинных мероприятий. «Дефицита кадров в стационаре нет. О дате открытия стационара сообщим позже», — добавили в сообщении. О массовых смертях новорожденных там не упоминается.

Медработники анонимно рассказали NGS42.RU о внезапном решении закрыть роддом еще накануне днем, 12 января. Они утверждали, что из-за нехватки персонала к работе медсестер якобы привлекали санитарок.

Последние проверки в больнице №1, к которой относится роддом, проводились в ноябре 2025 года, пишет ТАСС со ссылкой на базу данных системы «Контур фокус». Всего за прошедший год там было 15 внеплановых проверок и профилактический визит, хотя годом ранее, в 2024-м, проверяющие органы навещали больницу 170 раз, отмечает агентство.

Согласно данным, за 2025 год медучреждение получило 14 предостережений. Последние из них, в ноябре, касались фактов использования препарата для внутримышечных инъекций, который был выведен из оборота, а также неоказания медпомощи в рамках программы ОМС, на что пожаловался один из пациентов.

После гибели младенцев в январе роддом проверяют эксперты Минздрава, Росздравнадзора, а также Следственного комитета, который возбудил уголовное дело о халатности (ч. 3 ст. 293 УК; до семи лет лишения свободы) и причинении смерти по неосторожности (ч. 3 ст. 109 УК; до четырех лет лишения свободы).

«Нехарактерная ситуация»

Главврач новокузнецкой больницы Виталий Херасков, которого отстранили от должности на период проверок, в разговоре с RT оценил произошедшее как «нехарактерную ситуацию» для этого роддома. По его словам, это стационар третьего уровня, куда направляли «самых тяжелых рожениц», и за 2025 год там были «прекрасные показатели по младенческой летальности».

Главврач сообщил, что каждый случай смерти разбирается отдельно и пока такие причины, как особо опасные инфекции, исключены.

«Это всё пациенты недоношенные, с тяжелой патологией врожденной, каждый со своим заболеванием, со своим анамнезом и диагнозом. <…> Мы пока не видим общей какой-то причины» , — сказал он.

Херасков также добавил, что пока не прослеживается связь произошедшего с какими-то конкретными работниками, и нет подтверждения вирусной инфекции, которая могла бы спровоцировать массовые смерти младенцев. В беседе главврач упомянул, что узнал о ситуации в роддоме 9 января.

«Грубость и хамство там норма»

RT пообщался с несколькими жительницами Новокузнецка, которые в разное время рожали в перинатальном центре больницы и остались недовольны работой персонала. Одна женщина, родившая дочку осенью 2024 года, рассказала, что девочке сломали ключицу, когда вытаскивали при кесаревом сечении, причем об операции роженицу не предупредили.

«Грубость к пациентам и крики на них там норма. Акушерки твердят девушкам, что они не умеют рожать. <…> Это какой-то ужас», — вспоминает она.

По словам матери, она сначала не могла кормить дочку, потому что у той постоянно лилась жидкость изо рта и носа, однако на просьбы помочь персонал отвечал, что это «просто слюни», и грубил. Как утверждает женщина, ее ребенка спасла уборщица, которая подняла тревогу и привела медсестру. Как оказалось, девочка во время родов наглоталась околоплодных вод и кала новорожденных.

Еще одна пациентка, рожавшая в этой больнице в 2022 году, также рассказала о хамском отношении и игнорировании ее просьбы помочь, когда у нее открылось кровотечение. Женщина сообщила, что персонал не смог справиться с ситуацией, когда ребенок застрял в родовых путях, и в результате кислородного голодания ее сын стал лежачим инвалидом.

На непрофессионализм сотрудников перинатального центра пожаловалась и мама дочки, родившейся в конце 2018 года. Самой роженице было тогда 19 лет и она вспоминает, что ей ничего не объясняли, хамили и нервничали по любому поводу. По ее словам, сразу после родов она неделю пролежала с температурой под 40, при этом ее обвиняли, что она якобы плохо сцеживает молоко, а оказалось, что у нее загноился шов после кесарева сечения, что случайно обнаружили во время осмотра.

Подобных историй немало среди отзывов о новокузнецком роддоме №1 на сайтах информационных сервисов, справочников и агрегаторов медицинских организаций, таких как 2ГИС, «ПроДокторов» и других. Многие, однако, оставили хорошие отзывы и слова благодарности.

Дело об оторванной руке

В сентябре 2025 года новокузнецкий роддом также упоминался в связи с резонансной историей смерти младенца, о которой писали региональные СМИ.

Сестра роженицы, поступившей туда со схватками на 21 неделе (тогда как обычно роды происходят начиная с 37-й недели), опубликовала в соцсети видео, в котором обвинила медиков жестоком причинении смерти новорожденной. По ее словам, они якобы оторвали девочке руку, вытаскивая ее, а потом еще и винили саму мать, что она родила мертвого ребенка, потому что якобы не хотела его.

В больнице тогда сообщили, что изложенное женщиной в соцсети не подтвердилось в ходе служебной проверки. «Пациентка, подписав отказ от дальнейшего лечения, покинула стационар, не завершив необходимого лечения», — цитировал пресс-службу NGS42.RU.

Тем не менее, как сообщал портал, Следственный комитет по Кузбассу после публикации видео возбудил уголовное дело. Информации о том, чем закончилась история, впоследствии не было.