В Совете Федерации обсудили необходимость просветительской работы с молодежью перед парламентскими выборами 2026 года. Обсуждая этот вопрос, зампредседателя комитета верхней палаты по международным делам Андрей Климов упомянул планы «одной гражданочки» в будущем принять участие в выборах президента России.

Соответствующее заявление сенатор сделал на заседании комиссии Совфеда по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России. Перед этим член Центризбиркома Игорь Борисов обратил внимание на важность работы с молодежью, которая «воспринимает за истину то, что им пытаются вбить в голову».

В частности, Борисов предложил подумать о подключении к этой работе подразделений ЦИК, которые занимаются правовым просвещением. По его словам, это должно способствовать обеспечению «свободных, демократических выборов» в 2026 году. Климов в ответ подчеркнул, что «очень важно» заняться подобным просвещением «не за неделю до начала выборов».

«Потому что, смотрите, как работает враг: уже гражданочка одна заявила, что она в президентских выборах будет участвовать. Уже ресурсы, видимо, под это получила. Я не хочу всяких гражданочек тут рекламировать, но враг-то не дремлет, понимаете? Некоторые это как анекдот воспринимают, а тут на самом деле смешного мало, потому что они работают очень вдумчиво», — сказал сенатор.

21 октября вдова оппозиционера Алексея Навального Юлия заявила в интервью «Би-би-си» о намерении баллотироваться в президенты России в случае своего возвращения в страну. По словам Навальной, сейчас приехать на родину она не может из-за опасения ареста.

В России в отношении Юлии Навальной возбуждено уголовное дело об участии в экстремистской организации. Басманный суд Москвы в июле заочно арестовал вдову оппозиционера. Она включена в перечень террористов и экстремистов.