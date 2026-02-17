Заявление Польши о подготовке иска против России с требованием репараций по итогам Второй мировой войны может обернуться для республики утратой государственности и новым переделом территорий, заявил Life.ru член Совета федерации Владимир Джабаров.

«Я вспомнил, как в свое время [Уинстон] Черчилль назвал Польшу: “Это гиена Европы”. Она везде пытается что-то откусить, что-то подобрать, что-то украсть. А что говорить о репарациях? Пусть Польша вспомнит, в каком состоянии она была после окончания Второй мировой войны», — заявил он.

По словам Джабарова, хоть польские земли и завоевала Красная армия, в состав СССР вошла лишь треть территорий вместе с Кенигсбергом (Калининградом). Остальная их часть была «безвозмездно» передана Польше, отметил он. По этой причине рано или поздно должна восторжествовать «историческая справедливость».

Провокационное поведение Варшавы может спровоцировать повторение трагических событий из истории страны, считает Джабаров. Сенатор отметил, что политический курс Польши может привести к четвертому разделу страны. Член Совфеда допустил, что при таком поведении руководства страны государство может и вовсе исчезнуть.

В истории Польши было три эпизода передела территорий и границ государства. Они произошли во второй половине 18 века — 1772, 1793 и 1795 годах. С этого момента и до 1918 года польские земли находились в составе других государств: России, Германии и Австрии. «Четвертым разделом» Польши иногда называют пакт Молотова-Риббентропа от 23 августа 1939 года, который разделил территорию страны на сферы влияния Германии и СССР.

«Польша уже трижды попадала под раздел, но, видимо, хочется еще одного раздела своей страны, который рано или поздно закончится исчезновением польского государства, если оно будет так же себя вести, как сейчас», — заключил он.

Накануне директор Института военных потерь имени Яна Карского Бартош Гондек заявил Financial Times, что группа польских историков начнет работу по оценке событий Второй мировой войны, периодов Холодной войны и последствий того, что страна более 40 лет находилась под влиянием СССР.

В публикации отмечается, что работу рассматривают более масштабной, чем изучение преступлений нацистской Германии. Кроме того, процесс может затянуться из-за недоступности архивных документов. На данном этапе рано говорить о суммах возможных требований со стороны Варшавы, пишет FT.

На информацию о подготовке иска против России отреагировала представитель МИД Мария Захарова. Она заявила, что в качестве компенсации Москва может прислать ссылку на видео оперы «Иван Сусанин».

В 2023 году в Польше уже говорили о возможности потребовать репарации от России. Тогда глава бюро международной политики канцелярии польского президента Марчин Пшидач заявлял, что как только страна решит вопрос компенсации с Германии, начнется дискуссия «с другим угнетателем».

Ранее, в 2022 году, Варшава потребовала от Берлина компенсировать 1,3 трлн евро за военные преступления в период Второй мировой войны. Правительство ФРГ в том же году заявило, что считает вопрос о репарациях Польше решенным, поскольку страна отказалась от права на репарации в 1953 году. Польские власти утверждают, что решение было принято под влиянием Советского Союза.