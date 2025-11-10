Строительство российской военно-морской базы в Судане приостановлено, рассказал РИА Новости посол Андрей Черновол.

Дипломат напомнил, что в 2020 году страны подписали соответствующее соглашение, согласно которому Судан одобрил размещение на своей территории пункта материально-технического обеспечения Военно-морского флота (ВМФ) России. В документе прописаны механизмы двусторонних консультаций и временного применения до завершения ратификационных процедур.

«С учетом нынешнего военного конфликта [в Судане] движение по этому вопросу пока приостановлено», — пояснил Черновол.

Вместе с тем он подчеркнул, что взаимодействие Москвы и Хартума только «набирает обороты», хоть и «затянувшийся внутрисуданский конфликт» создает сложности для российских компаний.

Посол отметил, что суданские партнеры ежегодно закупают российские зерновые масла, удобрения и нефтепродукты. Однако из-за санкций большая часть поставок проходит через третьи страны.

«Ведутся переговоры о сотрудничестве в области транспорта и логистики, других сферах, включая гуманитарные и культурные связи. <…> В сентябре в Москве <…> было подписано два меморандума о сотрудничестве в области транспорта и межбанковского взаимодействия. Это большой шаг вперед», — добавил Черновол.

Российская морская база в Судане

Впервые идея создания базы российского ВМФ на побережье Судана появилась в 2017 года. С этой инициативой выступил тогдашний президент страны Омар аль-Башир в ходе визита в Сочи.

В 2020-м было подписано межгосударственное соглашение, которое позволяло России содержать до 300 солдат и до четырех военных кораблей, включая атомные, в Судане в течение 25 лет. В документе отмечалось, что базы предназначены для логистических целей, носят оборонительный характер и «не направлены против других стран».

В апреле 2021-го СМИ писали, что Судан объявил о приостановке действия соглашения с Россией о создании морской базы на территории африканской республики. Однако российское посольство в Судане эту информацию опровергало.

«Каких-либо уведомлений от суданской стороны посольство России в Хартуме не получало. <…> Настоящее соглашение вступает в силу только после его ратификации обеими сторонами. Поскольку этого еще не произошло, то все остальные утверждения — от лукавого и ставят цель нанести ущерб традиционно дружественными отношениям между РФ и Республикой Судан вне зависимости от внешнеполитической конъюнктуры», — отмечалось в соцсетях дипмиссии.

В феврале 2025 года The Guardian утверждал, что министр иностранных дел Судана Али Юсеф Ахмед аль-Шариф подтвердил, что Россия создаст свою первую военно-морскую базу в Африке. По его словам, с таким заявлением чиновник выступил после встречи с главой российского МИДа Сергеем Лавровым, которая прошла в Москве.

Ахмед аль-Шариф указывал, что Москва и Хартум достигли «полного согласия» по данному вопросу в 2020-м, теперь сторонам остается только ратифицировать документ.