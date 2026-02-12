Имеющий судимость 57-летний россиянин задержан в Удмуртии по подозрению в подготовке теракта в отделе полиции, сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей (ЦОС) Федеральной службы безопасности (ФСБ) России.

В спецслужбе считают, что мужчина, ранее уже судимый за террористические и экстремистские преступления, собирался совершить вооруженное нападение на межмуниципальный отдел МВД России «Можгинский», который находится в городе Можга на улице Ленина.

При обыске в гараже подозреваемого нашли самодельное взрывное устройство (СВУ), которое он изготовил самостоятельно. Оно было обезврежено взрывотехниками. Кроме того, там же были обнаружены «средства поражения», которые мужчина предположительно планировал использовать при совершении диверсионно-террористического акта.

Ранее в Башкирии предотвратили аналогичный теракт — нападение на отдел полиции в Уфе, которое готовили двое выходцев из Центральной Азии, входящие в состав запрещенной в РФ террористической организации. Сотрудники ФСБ обратили на них внимание, когда они пытались собрать информацию о цели предполагаемого нападения. При задержании один из подозреваемых оказал вооруженное сопротивление и был нейтрализован.