В отношении заочно арестованного продюсера «Ласкового мая» Андрея Разина расследуются два эпизода по уголовному делу об особо крупном мошенничестве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Разин подозревается в присвоении лицензионных выплат вознаграждения поэта Сергея Кузнецова за исполнение песен «Ласкового мая», а также в фальсификации договора с солистом группы Юрием Шатуновым.

Представители семьи Шатунова заявили ТАСС, что следствие пока не сообщало адвокатам вдовы и детей певца о признании их потерпевшей стороной.

По данным следствия, Разин использовал поддельный договор с Кузнецовым для получения денег в качестве правообладателя музыкальных произведений. Потерпевшей по этому делу признана вдова Кузнецова. Ущерб оценивается примерно в 500 млн рублей.

Разин объявлен в международный розыск и заочно арестован. Продюсер в конце 2025 года отверг обвинения в мошенничестве и показал копию договора с Кузнецовым, в соответствии с которым автор песен якобы отказался от прав на композиции в пользу Разина.

В 2019 году Юрий Шатунов и Сергей Кузнецов заключили договор об отчуждении исключительного права на эти музыкальные произведения. После смерти Шатунова в июне 2022 года все права по наследству перешли его вдове, дочери и сыну.

В 2024 году Разин через суд потребовал признать недействительным завещание Шатунова, который передал авторские права на все песни «Ласкового мая» своей семье. Родственники певца в свою очередь добились через суд признания за ними исключительных прав на 23 песни Шатунова, в том числе на хиты «Белые розы», «Седая ночь», «Розовый вечер».