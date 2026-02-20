В Вологодской области задержали трех человек, подозреваемых в хищении не менее 8 млн рублей у бойцов специальной военной операции (СВО), служащих по контракту, сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

По версии следствия, в 2025—2026 годах подозреваемые, действуя в составе организованной преступной группы (ОПГ), обманули трех военнослужащих. Установлено, что они находили оказавшихся в сложной жизненной ситуации граждан и убеждали их передать банковские карты, на которые поступали выплаты.

Затем злоумышленники склоняли военных оформить на них право распоряжения деньгами и получали доступ к их расчетным счетам. В ведомстве сообщили, что общий ущерб составил не менее 8 млн рублей.

У подозреваемых прошли обыски, в ходе которых были изъяты банковские карты, платежные документы, доверенности и другие материалы. В настоящее время устанавливаются возможные соучастники и дополнительные потерпевшие.

В начале февраля официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила о задержании в Хабаровском крае шести человек, подозреваемых в хищении более 2,4 млн рублей у участников СВО. Им предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном организованной группой (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

По данным следствия, речь идет о трех мужчинах и трех женщинах, которые предварительно распределили между собой роли. В 2024—2026 годах они подыскивали граждан, находящихся в трудной ситуации, и предлагали им подписать контракт с Минобороны.

Под предлогом помощи в оформлении документов потерпевших убеждали выдать нотариальные доверенности на распоряжение имуществом, включая выплаты за участие в СВО. Используя эти документы, обвиняемые получали доступ к банковским счетам военных.

Женщины также заключали фиктивные браки с участниками спецоперации, рассчитывая на выплаты в случае их гибели. По информации Следственного комитета, общий ущерб оценивается не менее чем в 4 млн рублей, потерпевшими признаны семь жителей региона. Волк же сообщала о шести пострадавших, каждый из которых лишился примерно 400 тыс. рублей.