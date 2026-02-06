В Хабаровском крае задержали шесть человек, подозреваемых в хищении свыше 2,4 млн рублей у участников специальной военной операции, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. Трем участникам группы предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере 4 ст. 159 УК РФ.

«В ходе обысков по местам их проживания изъяты сотовые телефоны, свидетельства о заключении брака с участниками СВО, паспорта участников СВО, денежные средства, банковские карты, флеш-накопители, документация и доверенности», — написала Волк.

Военнослужащих обманывали трое мужчин и трое женщин, выполнявших разные роли. По данным следствия, с 2024 по 2026 год обвиняемые искали граждан со сложной жизненной ситуацией и предлагали им заключить контракт с Минобороны.

Под предлогом оказания помощи в сборе документов для подписания контракта потерпевших убеждали оформить нотариально заверенные доверенности на распоряжение имуществом, в том числе выплатами за участие в СВО. На основании этих документов злоумышленники получали доступ к расчетным счетам военнослужащих. Женщины заключали фиктивные браки с участниками спецоперации, чтобы получить выплаты в случае их смерти.

По данным Следственного комитета, общая сумма ущерба составляет не менее 4 млн рублей. Потерпевшими считаются семь жителей региона. Волк писала о шести пострадавших, каждого из которых обманули на сумму порядка 400 тыс. рублей.

Уточняется, что задержанным мужчинам предъявлено обвинение по 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой, в особо крупном размере). Им избрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

В декабре 2025 года сотрудники МВД и ФСБ по Новосибирской области задержали 11 человек по подозрению в хищении более 5,2 млн рублей у бойцов СВО. По данным правоохранителей, с июля по октябрь того же года злоумышленники находили желающих подписать контракт с Минобороны. Будущие военнослужащие под давлением передавали аферистам реквизиты банковских карт или оформляли доверенности, открывающие доступ к ним.

Мошенникам удалось заработать свыше 5,2 млн рублей. В их отношении возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере (ч.4 ст. 159 УК).

Ранее по аналогичным обвинениям в Санкт-Петербурге задержали местного жителя и троих приезжих из Псковской области. По данным следствия, с середины 2024 года они украли более 80 млн рублей у 40 военнослужащих.