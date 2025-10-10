Жителя Санкт-Петербурга и троих приезжих из Псковской области задержали по подозрению в мошенничестве (ст. 159 УК РФ) в отношении участников боевых действий на Украине. Злоумышленники похитили свыше 80 млн рублей у более 40 потерпевших, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

По данным следствия, мошенники действовали с середины 2024 года. Жертвами стали россияне, которым Минобороны отказало в заключении контракта для прохождения службы, в том числе по состоянию здоровья. Аферисты находили информацию о таких гражданах с помощью сотрудников военных комиссариатов Псковской области, связывались с ними и обещали помочь в отправке в зону проведения СВО.

Фиктивные контракты с новобранцами заключали в Санкт-Петербурге, здесь же им оформляли банковский карты для получения социальных выплат. Злоумышленники убеждали пострадавших предоставить им якобы временный доступ к банковскому обслуживанию, чтобы вычесть комиссионные за свои услуги. На деле все средства направлялись на подконтрольные фигурантам счета.

В результате мошенники могли похитить более 80 млн рублей у 40 пострадавших, возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ.

В мае 23 человека арестовали по уголовному делу об обмане участников военной операции таксистами аэропорта Шереметьево в Москве. Среди задержанных — пять сотрудников патрульно-постовой службы МВД. Возбуждены уголовные дела о краже (ст. 158 УК РФ), мошенничестве, организации преступного сообщества или участие в нем (ст. 210 УК РФ).

По версии следствия, в зоне прилета к военнослужащим подходили таксисты и предлагали поездку по обычной цене. Однако в процессе езды стоимость увеличивалась. «Газета.ру» писала, что некоторые жертвы теряли бдительность после угощения алкоголем. У одного из пострадавших с банковской карты списали 615 тыс. рублей.

ТАСС отмечал, что в жертв таксистам помогали найти два сотрудника патрульно-постовой службы в Шереметьево.

В июне в Калининградской области арестовали шесть человек, которые вымогали деньги и имущество у участников СВО. Против них возбудили уголовные дела по ч. 3 ст. 163 УК РФ (вымогательство).

В этом же месяце участники военной операции рассказали «Ленте.ру» о намеренном завышении цен на продукты питания и обмундирование в зоне СВО. По их словам, продавцы намеренно берут больше денег именно с людей в камуфляже.

«Бывает такое, что если подходишь в обычной одежде, то килограмм помидоров стоит 100 рублей, а если в военной, то цены подскакивают уже до 300-350 рублей. Это не везде, в основном у частников», — рассказывал боец с позывным Камчатка.

Военнослужащий с позывным Бист утверждал, что цены повышают на 50%. Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник назвал такие действия «безнравственными» и заявил, что такими случаями должны заниматься спецслужбы и следственные органы.