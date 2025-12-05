Сотрудники управлений МВД и ФСБ по Новосибирской области задержали 11 подозреваемых в хищении более 5,2 млн рублей у бойцов военной операции на Украине. Об этом в своем телеграм-канале сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

По данным полиции, с июля по октябрь 2025 года обвиняемые находили тех, кто хотел заключить контракт с Минобороны России. Будущие участники СВО под давлением передавали злоумышленникам банковские карты или оформляли на них доверенности, предоставляющие доступ к счетам. Заработанные во время военной службы деньги аферисты присваивали себе. В результате они получили более 5,2 млн рублей.

Подозреваемых задержали, по местам их проживания прошли обыски. У фигурантов изъяли банковские карты, смартфоны, копии документов военнослужащих и др. В пресс-службе новосибирского управления ФСБ России рассказали ТАСС, что было конфисковано свыше 4,5 млн руб. и более половины килограмма золотых изделий.

Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК). Устанавливаются все эпизоды и соучастники.

В октябре по аналогичным обвинениям задержали жителя Санкт-Петербурга и троих приезжих из Псковской области. Следствие установило, что с середины 2024 года мошенники похитили свыше 80 млн рублей у более 40 потерпевших.

Аферисты с помощью сотрудников военных комиссариатов Псковской области находили россиян, которым Минобороны отказало в отправке на СВО, в том числе состоянию здоровья. Мошенники обещали помочь с заключением контракта и оформлением банковских карт для получения социальных выплат. Но документ был фиктивным, а все заработанные жертвами деньги направлялись на подконтрольные фигурантам счета. Возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК.

В конце ноябре в Нижегородской области силовики пресекли деятельность трех ОПГ, которые склоняли мужчин, ведущих асоциальный образ жизни, к заключению контрактов с Минобороны для отправки на СВО, а затем присваивали положенные им выплаты через «фиктивных жен». Были задержаны девять человек.