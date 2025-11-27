В Нижегородской области силовики пресекли деятельность трех ОПГ, которые склоняли мужчин, ведущих асоциальный образ жизни, к заключению контрактов с Минобороны для отправки на СВО, а затем присваивали положенные им выплаты через «фиктивных жен». Об этом сообщили региональные МВД и Следственный комитет.

Фигурантами расследования, которое ведет первый отдел по особо важным делам нижегородского СК, стали девять местных жителей.

Восемь из них обвиняются в мошенничестве организованной группой в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК; до 10 лет лишения свободы).

Еще один мужчина — в убийстве нескольких человек общеопасным способом, по предварительному сговору, из корыстных побуждений, с целью скрыть другое преступление (пп. «а, е, ж, з, к» ч. 2 ст. 105 УК; лишение свободы вплоть до пожизненного).

Схема мошенничества, по мнению полиции, была следующей. Фигуранты искали злоупотребляющих алкоголем и прочих асоциальных граждан и уговаривали их подписать контракт с Минобороны для получения единовременных выплат. Перед отправкой в зону военной операции на Украине эти контрактники заключали фиктивные браки и предоставляли новоиспеченным женам доступ к своим счетам.

«Фиктивные жены снимали часть имеющихся на счетах денег наличными, часть переводили на аффилированные счета, а затем финансы распределяли между сообщниками. Сумма незаконно присвоенных денежных средств составляет свыше 4 млн рублей», — говорится в полицейском релизе.

По этой схеме участники ОПГ действовали в 2024-2025 годах, считает следствие. Оно не уточняет, сколько военнослужащих стали жертвами мошенничества.

В ходе расследования вскрылось особо тяжкое преступление. В августе 2024 года участник одной из преступных групп убедил своего знакомого продать свою долю в квартире и присвоил себе вырученные деньги. Затем мужчина уговорил того же знакомого перед отправкой на СВО жениться на его падчерице и похитил положенные им выплаты.

Опасаясь, что знакомый заявит на него в органы, мужчина передал для него под видом алкогольного напитка жидкость, содержавшую метиловый спирт. Тот стал распивать ее вместе с четырьмя приятелями, и в результате все пятеро умерли от отравления, сообщают силовики.

Все эти преступления были выявлены и пресечены совместно сотрудниками различных отделов МВД региона, а также следователями и бойцами ОМОН и СОБР Росгвардии.

Задержаны семь фигурантов, суд уже избрал им меры пресечения — некоторых отправили в СИЗО, других поместили под домашний арест. Расследование продолжается, в том числе устанавливаются другие эпизоды преступной деятельности фигурантов.