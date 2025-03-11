Поставки нефти из России в Венгрию были временно приостановлены после атаки украинского БПЛА на одну из измерительных станций нефтепровода «Дружба». Об этом сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто на своей странице в Facebook*. Позже поставки топлива возобновились.

«Транспортировку нефти в Венгрию пришлось временно приостановить, поскольку украинский беспилотник атаковал одну из измерительных станций трубопровода „Дружба“», — сказал Сийярто в видеообращении на телеканале М1 (цитата по ТАСС).

По словам венгерского министра, вице-премьер России Александр Новак сообщил ему по телефону, что «транспортировка нефти пока невозможна, но ремонтные работы уже ведутся, и если не произойдет ничего экстраординарного, то транзит в направлении Венгрии может возобновиться до конца сегодняшнего дня».

Вечером 11 марта Сийярто сообщил, что на подвергшейся атаке измерительной станции «Дружбы» провели ремонтные работы. Российская сторона устранила повреждения, после чего поставки нефти по нефтепроводу возобновились, уточнил он.

Будапешт считает атаки на объекты энергетики, связанные с Венгрией, неприемлемыми и рассматривает подобные действия как угрозу для энергетического суверенитета страны, подчеркнул Сийярто.

«Мы призываем украинцев не атаковать энергетическую инфраструктуру Венгрии. Венгрия не имеет никакого отношения к войне между Россией и Украиной и не несет за нее ответственности», — добавил глава венгерского МИДа.

Речь идет об атаке, которая произошла в ночь на 11 марта, когда украинские беспилотники атаковали Москву и другие российские города. Телеграм-канал Shot писал, что одной из целей ночной массированной атаки ВСУ была станция «Транснефть-Дружба» в Брянской области. По данным канала, ее пытались атаковать три реактивных БПЛА самолетного типа.

Дроны летели в сторону линейной производственно-диспетчерской станции «Унеча», где работает около 200 человек, пишет Shot. БПЛА были уничтожены, пострадавших и разрушений нет, говорится в публикации.

Атаку БПЛА на инфраструктуру «Дружбы» официально признали на Украине. Согласно сообщению в телеграм-канале Генштаба ВСУ, взрывы были зафиксированы в районе «линейно-производственной диспетчерской станции «Стальной конь» (Орловская область), которая обеспечивает управление технологическими процессами нефтепровода».

Нефтепровод «Дружба» идет из Самарской области до белорусского Мозыря, где разделяется на северную и южную ветки. Северная ветка ведет через Польшу в Германию. До 2023 года по ней качали российскую нефть, сейчас — казахстанскую KEBCO. По южной ветке российская нефть продолжает поступать через Украину в Венгрию, Чехию и Словакию. В начале марта Минобороны России сообщило об атаке БПЛА на компрессорную станцию в кубанском селе Гай-Кодзор, которая обеспечивает подачу газа в трубопровод «Турецкий поток». Дроны были уничтожены средствами ПВО, станция не получила повреждений. Венгрия осудила атаку.

По данным Минобороны России, в ночь на 11 марта силы ПВО перехватили и уничтожили 343 украинских беспилотника, что стало рекордным показателем с начала военной операции на Украине. В Подмосковье в результате атаки погибли три человека, 18 пострадали.

Минобороны заявило, что украинские военные нанесли масштабный удар дронами по регионам России «для демонстрации способности Украины к продолжению боевых действий» в преддверии переговоров Киева и Вашингтона. В Кремле допустили, что массированная атака может «изрядно подпортить наметившуюся тенденцию» в диалоге по урегулированию российско-украинского конфликта.

В Совете национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) атаку дронов на Москву и Подмосковье назвали «сигналом» президенту России Владимир Путину о том, что он «должен быть заинтересован» в прекращении огня с воздуха.

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