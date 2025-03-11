В ночь на 11 марта средства ПВО сбили шесть украинских беспилотников в районе Курской АЭС, сообщило Минобороны России. В настоящее время объект работает в штатном режиме.

Всего за ночь были перехвачены и уничтожены 343 украинских дрона. Больше всего беспилотников — 126 — сбили над Курской областью. Врио губернатора региона Александр Хинштейн отмечал, что жертв и пострадавших в результате атаки нет.

В результате падения обломков дронов повреждения получили восемь частных домов в Курске: осколками выбиты стекла, посечена кровля, стены. Также повреждены четыре автомобиля. Хинштейн обещал помочь жителям с восстановлением недвижимости.

Помимо Курской области, дроны были сбиты над Московской областью (91 БПЛА), Брянской областью (38), Белгородской областью (25), Рязанской областью (22), Калужской областью (10), Липецкой областью (8), Орловской областью (8), Воронежской областью (6) и Нижегородской областью (3).

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал атаку БПЛА самой массированной с начала боевых действий. В результате от полученных травм скончались три человека — все они были сотрудниками производственного комплекса и распределительного центра компании «Мираторг» в Домодедово. Еще 18 человек пострадали, среди них есть дети. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК).

В Совете национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) украины атаку дронов на Москву и Подмосковье назвали «сигналом [президенту России Владимиру] Путину» о том, что он «должен быть заинтересован» в прекращении огня с воздуха.

«Это дополнительный сигнал [президенту России Владимиру] Путину, что в прекращении огня с воздуха он так же должен быть заинтересован. Не только НПЗ, дроны могут массово лететь по Москве, постоянно», — пояснил глава Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко в ролике, опубликованном на его ютуб-канале.

Коваленко добавил, что такая ситуация разворачивается на фоне переговоров Украины и США в Саудовской Аравии.

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова связала атаку с визитом в Москву главы ОБСЕ Феридуна Синирлиоглу. С ней согласился и глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.