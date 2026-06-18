Министерство экологии и природопользования Московской области не подтвердило сообщения в соцсетях о выпадении в регионе «нефтяного дождя» из-за пожара на НПЗ в Капотне, который утром 18 июня подвергся атаке беспилотников.

«Никакого „нефтяного дождя“ на территории области не выпадало. В Балашихе люди замечали оседание продуктов горения в виде сажи, такой же, как образуется в печке или костре», — говорится в телеграм-канале ведомства.

В Минэкологии добавили, что в Котельниках, Реутове, Люберцах и Балашихе установлено 39 постов наблюдения за состоянием воздуха. Превышений предельно допустимых концентраций не зафиксировано, подчеркнули в министерстве.

Однако жителям региона посоветовали не выходить на улицу без острой необходимости, чтобы «оградить себя от вдыхания сажи, находящейся в воздухе».

В ведомстве рекомендовали при выходе на улицу надевать маски или использовать увлажненную марлю.

«Дома по возможности держите окна плотно закрытыми, хотя бы ночью и рано утром, когда задымление достигает своего максимума», — заявили в Минэкологии.

Жителей Подмосковья также призвали «не перенапрягаться физически», поскольку при физической активности дыхание становится частым и глубоким. В условиях задымленности это «сильно и надолго вредит вашему здоровью», предупредили в министерстве.

Утром 18 июня мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО сбили более 190 беспилотников на подлете к столице. Нескольким дронам, по его словам, «удалось достичь» нефтеперерабатывающего завода в Капотне, возник пожар. Днем его «в основном локализовали», отчитался Собянин.

Паблик города Железнодорожного в телеграм-канале написал о выпадении в городе дождя «с примесями из нефтепродуктов». Как передает «Подъем», жители юго-востока Москвы и близлежащих городов области жаловались на едкий запах и черные маслянистые капли, которые остаются на поверхностях после дождя.

Мосэкомониторинг по состоянию на 16:00 не зафиксировал превышения концентрации загрязняющих веществ в столичном воздухе.