Военблогер Живов оценил риск проблем с «Геранями» из-за событий в Иране

Эскалация ирано-израильского конфликта, в ходе которой Тегеран активно использует беспилотники, никак не скажется на обеспеченности российской армии дронами-камикадзе типа «Герань». Об этом «Ленте.ру» заявил военный эксперт и политолог Алексей Живов.

По его словам, производство этих беспилотников, которые многие эксперты и СМИ ранее связывали с иранскими беспилотниками Shahed-136, полностью локализовано в России, поэтому происходящее между Ираном и Израилем не повлияет на их использование в зоне российской военной операции на Украине.

«Сейчас “Герань” локализована, даже если когда-то и не была. <…> Думаю, что проблемы Ирана не коснутся наличия у нас этой очень эффективной системы вооружений», — поделился мнением Живов.

В 2024 году британская газета The Guardian писала, что ученые из Великобритании, Австралии и США, специализирующиеся на развитии технологий дронов, сотрудничали с иранским университетом, который находится под международными финансовыми санкциями и известен своими тесными связями с военными. Они, в частности, разрабатывали способы налаживания «новых каналов связи, если противник создает помехи», и это «имело прямое отношение к борьбе с дронами на Украине».

«За последние пять лет дроны иранского производства стали повсеместно использоваться на полях сражений, меняя характер военных действий. Известно, что они используются на Украине, в Сирии, Ираке и Саудовской Аравии, а также против судов в Красном море», — писала Guardian.