Военблогер Живов оценил риск проблем с «Геранями» из-за событий в Иране

Эскалация ирано-израильского конфликта, в ходе которой Тегеран активно использует беспилотники, никак не скажется на обеспеченности российской армии дронами-камикадзе типа «Герань». Об этом «Ленте.ру» заявил военный эксперт и политолог Алексей Живов.
По его словам, производство этих беспилотников, которые многие эксперты и СМИ ранее связывали с иранскими беспилотниками Shahed-136, полностью локализовано в России, поэтому происходящее между Ираном и Израилем не повлияет на их использование в зоне российской военной операции на Украине.
«Сейчас “Герань” локализована, даже если когда-то и не была. <…> Думаю, что проблемы Ирана не коснутся наличия у нас этой очень эффективной системы вооружений», — поделился мнением Живов.
В 2024 году британская газета The Guardian писала, что ученые из Великобритании, Австралии и США, специализирующиеся на развитии технологий дронов, сотрудничали с иранским университетом, который находится под международными финансовыми санкциями и известен своими тесными связями с военными. Они, в частности, разрабатывали способы налаживания «новых каналов связи, если противник создает помехи», и это «имело прямое отношение к борьбе с дронами на Украине».
«За последние пять лет дроны иранского производства стали повсеместно использоваться на полях сражений, меняя характер военных действий. Известно, что они используются на Украине, в Сирии, Ираке и Саудовской Аравии, а также против судов в Красном море», — писала Guardian.
Тегеран и Москва отрицают поставки иранского оружия для ВС России. В частности, постпред России при ООН Василий Небензя называл «надуманными» обвинения в использовании на Украине произведенных в Иране дронов.
В начале 2023 года The Wall Street Journal писала, что Россия и Иран планируют организовать совместное производство дронов в Татарстане. Летом того же года Financial Times писала, что США пытаются убедить Иран прекратить поставки беспилотников российским военным.
В ноябре 2022 года иранский министр иностранных дел Амир Абдоллахиян признавал, что страна поставляла Москве боевые беспилотники, но лишь до начала военного конфликта.
Американские источники за первые месяцы военной операции неоднократно сообщали о поставках иранских БПЛА российской армии. Некоторые чиновники из Вашингтона на условиях анонимности утверждали, что Россия не очень довольна характеристиками полученных дронов.