Военный корреспондент «Известий» Денис Кулага получил ранение под Часовым Яром предположительно в результате попадания беспилотника в квадроцикл, на котором он возвращался со съемок. Об этом сообщает телеграм-канал издания.

Кулага получил осколочные ранения и переломы обеих ног, а также ожоги лица и рук. По словам журналиста, в Артемовске ему оказали первую помощь и вытащили осколки из ног, «которое можно было вынуть».

«Некоторые, к сожалению, пока невозможно. Перелом правой и левой ноги из-за взрывной волны, перебиты осколками», — рассказал Кулага.

Журналист госпитализирован. По данным «Известий», его жизни и здоровью ничего не угрожает.

В начале августа военкор ВГТРК Евгений Поддубный получил ранение в результате атаки беспилотника на автомобиль в Курской области. Он получил многочисленные ожоги и был контужен.

Репортер проходил лечение в НИИ скорой помощи имени Н. В. Склифосовского в Москве, его выписали в начале сентября. По факту ранения Поддубного Следственный комитет возбудил уголовное дело о покушении и воспрепятствовании деятельности журналиста (ч. 3 ст. 30, ст. 105, ст. 144 УК РФ).

В середине июня съемочная группа НТВ попала под обстрел под Горловкой в ДНР. Военкор Алексей Ивлиев, оператор Валерий Кожин и офицер сопровождения были госпитализированы с тяжелыми ранениями. Кожин умер в больнице, Ивлиев остался без руки. 16 июня в ДНР погиб военный корреспондент NEWS.ru Никита Цицаги.