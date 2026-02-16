2-й Восточный окружной военный суд вынес приговор жителю Иркутской области Артему Захаренко за убийство беременной женщины и неприбытие на военную службу из отпуска. Об этом сообщает пресс-служба суда.

В июле 2025 года Захаренко, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве ревности задушил беременную от него женщину.

«За совершение данного преступления Захаренко признан не заслуживающим снисхождения», — сказано в пресс-релизе.

Кроме того, установлено, что мобилизованный не явился после отпуска в воинскую часть.

По совокупности преступлений Захаренко назначили наказание в виде лишения свободы на срок 23 года с отбыванием первых 5 лет в тюрьме, а оставшейся части — в исправительной колонии строгого режима.

«Также судом удовлетворен гражданский иск потерпевшей М. к Захаренко в счет компенсации морального вреда в размере 2500000 руб», — добавили в суде.

Приговор в законную силу пока не вступил.