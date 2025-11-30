Бельгийский военный из состава боевой группы НАТО погиб на учениях в Литве. Об этом сообщил телеканал VRT. По его данным, мужчина получил тяжелые ранения в результате инцидента с минометом, произошедшего 28 ноября, а на следующий день умер.

Во время заряжания миномета военный получил ранения лица, плеч и позвоночника. Его доставили в больницу в критическом состоянии, но не смогли спасти.

«Очень тяжелые снаряды используются для заряжания минометов… Они весят 16 кг», — сказал эксперт по обороне Роб Ван Херк телеканалу HLN.

Федеральная прокуратура и Министерство обороны Бельгии начали расследование инцидента. Глава бельгийского Минобороны Тео Франкен выразил соболезнования близким погибшего и поблагодарил Литву за оказанную поддержку.

Как уточняет Politico, погибший служил в артиллерийском батальоне в Брасхате. Он находился в Литве в составе бельгийского военного контингента. С лета в республику было направлено около 200 военнослужащих из Бельгии в рамках миссии передовых сухопутных войск НАТО.

Весной в Литве нашли мертвыми четырех американских военных, которые участвовали в совместной операции США и НАТО «Атлантическая решимость». Они выехали на бронетранспортере для эвакуации другого транспортного средства. Как сообщала The New York Times, во время движения бронемашина военных заехала в болото, и те оказались заперты внутри нее, не сумев выбраться из нее. Бронетранспортер, а также тела военных извлекли из болота через несколько дней после пропажи.