Госдума в приоритетном порядке рассмотрит инициативу, закрепляющую обязательное изображение крестов над скипетром и державой в официальном описании российского герба. Об этом заявил председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин, сообщает корреспондент RTVI.

Володин назвал герб одним из символов российской государственности и призвал принять все необходимые меры, чтобы предотвратить возможные искажения этого изображения. Он направил законопроект, закрепляющий ключевые элементы, в комитет по государственному строительству и законодательству.

В своем канале в мессенджере MAX Володин также сообщил о поступлении большого числа обращений, связанных с изображениями государственной символики без крестов или иными элементами на их месте, и призвал защищать такие элементы национальной идентичности, как язык, вера, культура и история.

В соответствии с инициативой, авторами которой выступили 412 депутатов, предполагается добавить в Федеральный конституционный закона № 2-ФКЗ «О Государственном гербе Российской Федерации» следующее предложение: «Малые короны, большая корона и держава увенчаны прямыми равноконечными четырехконечными крестами с расширяющимися концами».

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что несмотря на наличие подробного описания герба в законе, «встречаются прецеденты исключения, затирания и (или) замены крестов другими символами».

По мнению законодателей, предложенное изменение станет «последовательным шагом проводимой Государственной Думой работы по защите традиционных российских духовно-нравственных ценностей».

В финансово-экономическом обосновании законопроекта также указано, что внесение изменений в закон не потребует дополнительных бюджетных ассигнований федерального бюджета.

Ранее депутат Госдумы Михаил Матвеев сообщил RTVI о подготовке запроса на имя прокурора Тверской области с требованием проверки туалетной бумаги с размещенным на ней схематичным изображением храма Василия Блаженного и Кремля на предмет оскорбления чувств верующих и дискредитации органов власти.