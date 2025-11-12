В Тверской области разгорается скандал из-за упаковки туалетной бумаги «Московская». Компания ООО «Тверь Тиссью» поместила на свою продукцию схематичное изображение Покровского собора (храм Василия Блаженного) и Кремля. Депутат Госдумы Михаил Матвеев возмутился выбором «обложки» для рулона. Он сообщил корреспонденту RTVI, что готовит запрос на имя прокурора Тверской области.

«Я буду просить провести проверку на предмет, во-первых, дискредитации органов власти, а во-вторых, оскорбления чувств верующих. Дело в том, что туалетная бумага — это специфическая продукция, им жопу подтирают, извините за выражение», — заявил Матвеев.

Депутат пояснил, что размещать православный храм, пусть даже без крестов, на туалетной бумаге абсолютно неуместно.

«От того, что на нем крест не нарисовали православный храм не перестает для любого верующего человека быть местом присутствия Бога», — пояснил Матвеев.

Также парламентарий отметил, что и рисовать на гигиенической продукции Спасскую башню неприемлемо, так как это один из самых узнаваемых символов Кремля, резиденции главы государства. Матвеев напомнил, что во все исторические времена — дореволюционные, советские, нынешние — Спасская башня, Кремль были символами верховной власти страны.

«Слово «Кремль» используется не только для обозначения памятника архитектуры, но и как олицетворение России, и как орган власти. Поэтому я здесь усматриваю еще и дискредитацию власти», — заключил Матвеев.

Одним из самых громких скандалов 2023 года стало обсуждение дизайна тысячерублевой купюры, на которой было изображено здание бывшей дворцовой церкви в Казани без креста (ныне там находится Музей истории государственности татарского народа и Татарстана). В среде духовенства заподозрили, что речь может идти о провокации. В итоге дизайн банкноты изменили.