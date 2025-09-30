Совет директоров Банка России одобрил дизайн новой купюры номиналом 1000 рублей, посвященной Приволжскому федеральному округу. Об этом сообщила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на открытом заседании Консультативного совета по банкнотам 30 сентября. Трансляция велась на странице регулятора во «ВКонтакте».

«Сейчас художники Банка России, Гознака работают над эскизным проектом. Полным ходом идет подготовка к презентации банкноты, и мы очень стараемся, чтобы банкнота радовала глаз, чтобы ее очень приятно было держать в руках», — отметила она.

Лицевая сторона банкноты останется прежней, на ней изображены виды Нижнего Новгорода. Символы Приволжского округа для оборотной стороны россияне выбирали на онлайн-голосовании, проходившем в конце 2024 года. Наибольшее число голосов получили скоростной пассажирский теплоход на подводных крыльях «Метеор», Дворец земледельцев и Саратовский автомобильный мост через Волгу.

Набиуллина заверила, что при разработке обновленной купюры Банк России учел предпочтения и предложения граждан. В оборот ее введут не сразу, а в ближайшие год — полтора, уточнила глава ЦБ.

Она отметила, что обновление купюр «не прихоть» Центробанка: их нужно модернизировать не только для того, чтобы они современно выглядели, но и для поддержания уровня их защиты от подделок.

«Если защитный комплекс — это всецело дело специалистов, то облик банкноты мы хотим обсуждать с обществом. Рубль — это ведь не просто средство расчетов, это символ суверенитета страны, устойчивости экономики и, в каком-то смысле, символ культурной преемственности, идентичности», — пояснила Набиуллина.

Кроме того, глава ЦБ анонсировала онлайн-голосование по выбору символов для новой 500-рублевой купюры, посвященной Северо-Кавказскому федеральному округу и его центру Пятигорску. Опрос начнется 1 октября в 10:00 и завершится 14 октября в 12:00. За ходом голосования можно будет наблюдать на сайте Банка России в режиме реального времени.

Ранее зампред Банка России Сергей Белов рассказал о планах выпустить новую пятидесятирублевую купюру в 2027 году, а также обновить дизайн десятирублевой купюры в 2028 году.

Скандал вокруг тысячерублевой купюры

Предыдущий дизайн тысячерублевой купюры, выпущенной в октябре 2023 года, возмутил православных активистов, поскольку на обороте банкноты было изображено здание бывшей дворцовой церкви в Казани без креста. Сейчас там расположен Музей истории государственности татарского народа и Татарстана.

Священник РПЦ Павел Островский предположил, что речь идет либо о «тупости дизайнеров», либо о «сознательной провокации». Движение «Сорок Сороков» призвало Следственный комитет и Генпрокуратуру проверить руководство Центробанка на возбуждение ненависти и вражды.

Глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда заявил, что к выбору изображений для банкнот «следует подходить тщательнее, чтобы не создавать напряжения там, где его вполне может не быть».

Зампред синодального отдела Вахтанг Кипшидзе в свою очередь отметил, что РПЦ расценивает как «форму кощунства» изображения действующих церквей без крестов. В случае с изображением на банкноте речь идет о музее, а не о церковном здании, поэтому, по его мнению, «совершенно нет никакой проблемы в том, что оно без креста».

После резонанса ЦБ пообещал доработать дизайн тысячерублевой купюры.

В июле Госдума единогласно приняла закон о защите религиозных символов традиционных конфессий. Он запрещает изображать культовые здания и объекты без религиозных символов (крестов, полумесяцев, звезд Давида и т.д.). Закон распространяется на СМИ, интернет, рекламу, товары, вывески, государственные и муниципальные символы, геральдические знаки.

Дарья Кирюхина