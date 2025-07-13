Бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко, отбывающего срок в мордовской колонии по делу о коррупции, признали нарушителем порядка в исправительном учреждении. В судебных материалах говорится, что в отношении него неоднократно применялись дисциплинарные взыскания, передает РИА Новости.

В заключении ФКУ ИК-5 УФСИН России по Мордовии Захарченко характеризуется отрицательно — как нарушитель установленного порядка отбывания наказания. В 2024 году представители защиты экс-полковника рассказывали, что его помещали в штрафной изолятор (ШИЗО).

Был признан склонным к побегу

В ноябре 2019 года, перед переводом Захарченко в колонию, ему присвоили в СИЗО «Лефортово» статус заключенного, склонного к нападению на представителей администрации и иных сотрудников правоохранительных органов, а также к совершению побега. «Коммерсантъ» уточнял, что в связи с этим на одежде экс-полковника появилась красная метка, обозначающая его опасность для окружающих. Адвокат Захарченко отмечала, что такие метки существенно отягчают режим содержания в исправительном учреждении.

«Бывшего борца с коррупцией даже в душ должны конвоировать с закованными в наручники за спиной руками, он обязан отмечаться чуть ли не каждый час у надзирателя, а малейшее нарушение приведет к соответствующей записи в личном деле, которая может помешать дальнейшему освобождению заключенного по УДО», — писал «Ъ».

Как выяснил “Коммерсантъ”, основанием для такой меры стал рапорт сотрудника СИЗО, занимавшегося выдачей вещей со склада. Когда он зашел в камеру, где содержался Захарченко, то услышал, как офицер кому-то угрожает.

«Коля с Мишей еще обо мне вспомнят, у них тоже есть дети. Надеюсь, мне удастся выйти пораньше, чем они думают. Я им не забуду», — якобы сказал экс-полковник.

Сотрудник СИЗО сделал вывод, что речь идет об оперативниках, допущенных к работе с Захарченко. На вопрос работника исправительного учреждения, что означают эти слова, экс-полковник ответил: «Ничего, просто разговаривал сам с собой, чтобы снять эмоциональное напряжение».

Постановка на учет как склонного к побегу повлияла на условия содержания Захарченко в мордовской колонии. Ему, в частности, запретили встречи и переписку с родными, а также получение от них посылок. Кроме того, экс-полковник должен был ежечасно отмечаться у контролирующего его сотрудника ФСИН.

Захарченко около года оспаривал этот статус, но суды отклоняли его иск. Лишь в марте 2021 года суд признал решение СИЗО «Лефортово» незаконным, сняв экс-полковника с учета.

Дело «полковника-миллиардера»

Дмитрий Захарченко работал в Главном управлении экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России. Его задержали осенью 2016 года по обвинению в коррупции и злоупотреблении полномочиями.

При обысках в московской квартире, которая была записана на родственников Захарченко, обнаружили $120 млн и €2 млн — согласно курсу на момент следственных действий, общая сумма найденных средств оценивалась в сумму в размере более 9 млрд рублей. «Лента.ру» писала, что вес наличных превышал тонну. Кроме того, в распоряжении экс-полковника МВД было множество квартир и машиномест в элитных районах Москвы. Позднее имущество Захарченко, его родственников и знакомых на сумму около 9 млрд рублей было обращено в доход государства.

В 2019 году суд приговорил Захарченко к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в размере 117,99 млн рублей по делу о взятках и воспрепятствовании правосудию. Его лишили звания полковника, наград и права занимать руководящие должности в госорганах в течение двух лет. Позже суд смягчил приговор на полгода.

В мае 2022 года суд признан Захарченко виновным по делу о получении взяток более чем на 1,4 млрд рублей. По этому делу суд в совокупности с первым приговором назначил ему 16 лет колонии строгого режима и штраф в 500 млн рублей.

В деле Захарченко были еще несколько фигурантов. В их числе бывший полковник ФСБ Дмитрий Сенин, приговоренный в октябре 2023 года к девяти годам колонии за посредничество в передаче взятки. Он находится в Черногории, где получил убежище и госзащиту. Еще одного фигуранта — совладельца корпорации «ГК 1520» Валерия Маркелова — суд приговорил к восьми годам колонии за дачу взяток Захарченко, но почти сразу выпустил его из-под стражи в связи с наличием онкологического заболевания.

В ноябре 2023-го Никулинский суд Москвы обратил в доход государства имущество Захарченко, его родственников и близких на сумму свыше 50 млн рублей. В январе 2025 года РИА Новости писало, что задолженность по штрафу, назначенному экс-полковнику, превысила 125 млн рублей.

Захарченко неоднократно просил отправить его в зону военной операции на Украине. Первое обращение он направил в сентябре 2023 года в военкомат по республике Мордовия, но добиться результата экс-полковнику МВД не удалось. Летом 2024-го экс-полковник направил аналогичную просьбу президенту России Владимиру Путину.