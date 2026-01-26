Смертельно опасный вирус Нипах, вспышка которого недавно произошла в Индии, может быть завезен в Россию, заявил «Ленте.ру» врач-терапевт Александр Новиков.

Главной опасностью вируса Нипах медик назвал его способность поражать нервную систему человека. По его словам, эта инфекция — «достаточно редкая, но серьезная, в первую очередь, из-за высокой летальности» (от 40% до 75% в прошлых локальных вспышках в Юго-Восточной Азии).

«Теоретически вирус может быть завезен в Россию, как и любая другая инфекция. Однако практический риск этого крайне мал. Нипах эндемичен для отдельных регионов Юго-Восточной Азии, и для его распространения нужны специфические условия, которых в России нет», — пояснил медик.

Он напомнил о зависимости вируса от определенных условий: природным источником инфекции являются фруктовые мыши, но также можно заразиться при тесном контакте с больными животными или инфицированными людьми.

Первые симптомы при заражении вирусом Нипах напоминают картину начала обычных ОРВИ: у больного резко повышается температура, сильно болит голова, ноют мышцы, возникает слабость. Но потом происходит поражение нервной системы, развивается спутанность сознания, появляются судороги, а в тяжелых случаях возможна острая дыхательная недостаточность.

Нипах — вирус и вызываемая им инфекция с тяжелым поражением мозга или органов дыхания. Названы в честь деревни Сунгай Нипах в Малайзии, где в 1998 году были впервые зарегистрированы. Природными носителями вируса Нипах являются плодоядные крылановые (Pteropodidae), включая летучих лисиц (Pteropus). Он может поражать домашних животных и скот, а от них — передаваться людям: например, первая зарегистрированная вспышка произошла среди фермеров-свиноводов, и для ее купирования власти Малайзии забили миллионы свиней.

В последние годы инфекция регулярно появляется в Индии. В 2024 году в стране от болезни скончались два человека. В январе 2026 года вирус диагностировали у пяти медработников в штате Западная Бенгалия неподалеку от столицы региона Калькутты. Трое из них находятся в отделении интенсивной терапии в крайне тяжелом состоянии. Порядка 100 жителей штата поместили под домашний карантин, из них 30 человек — под пристальным наблюдением врачей.

В России, по данным Роспотребнадзора, случаев заражения вирусом Нипах не выявлено. Сегодня, 26 января, ведомство сообщило, что эта инфекция «в подавляющем большинстве случаев» передается через пищу или тесный физический контакт, а не воздушно-капельным путем. Поэтому, заверили специалисты, вспышек как при COVID-19 она не вызовет.

Однако эпидемиолог Александр Гинцбург обратил внимание, что россияне часто проводят в Индии осень и зиму, а индийцы в свою очередь стали чаще приезжать в Россию на заработки. По этой причине опасность «завоза» вируса в Россию все же есть — и она реальна, считает он.