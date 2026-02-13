Российская коротковолновая радиостанция УВБ-76, широко известная в мире как «жужжалка» и «Радиостанция Судного дня», 11 февраля передала в эфир 24 сообщения, что вызвало повышенное внимание со стороны радиолюбителей и СМИ. Как пояснили авторы телеграм-канала «УВБ-76 логи», зафиксированный всплеск активности был связан с проведением плановых учений.

По информации канала, мероприятия проводились для тестирования работоспособности узлов связи и радиоцентров в условиях, приближенных к штатным учебно-боевым нагрузкам. Подобные учения позволяют оценить надежность оборудования и уровень подготовки персонала. Обычно они проводятся раз в полгода.

Авторы канала отметили, что детальный план учений, их результаты, а также расшифровка кодовых сигналов относятся к информации ограниченного доступа. Попытки разглашения или распространения этих данных преследуются по закону.

В связи с этим они призвали не доверять непроверенным источникам и не распространять необоснованные домыслы, опубликованные в других пабликах, отметив, что у неофициальных каналов нет ни допуска к закрытой информации, ни необходимой квалификации для анализа эфира.

В ходе возросшей активности станция передала несколько слов, среди которых были «акрокрен», «рыболовный», «вихлянье», «баранка», «придирчивый», «покладистый», «голубей» и другие.

УВБ-76 — это номерная радиостанция, работающая на частоте 4625 кГц. Она вещает непрерывно с 1970-х годов. Основу эфира составляет характерный жужжащий звуковой маркер, который лишь изредка прерывается голосовыми сообщениями, состоящими из цифр или отдельных слов. Такие станции часто связывают с деятельностью военных, силовых или разведывательных структур.

Интерес радиолюбителей со всего мира к УВБ-76 не угасает десятилетиями. Название станции закрепилось из-за некорректной транскрипции первого позывного, который изначально звучал как УЗБ-76.

Альтернативное название «Радиостанция Судного дня» она получила из-за популярной, но официально не подтвержденной версии о том, что станция является частью системы «Периметр» или, как ее называют на Западе «Мертвая рука» — механизма автоматического ответного ядерного удара на случай уничтожения высшего военного и политического руководства страны.

Председатель думского комитета по обороне Андрей Картаполов опровергал связь радиостанции УВБ-76 с силами ядерного сдерживания России. При этом парламентарий подтвердил, что у станции есть определенное предназначение и она выполняет достаточно важную задачу.

В Роскомнадзоре поясняли, что сведения о том, кто именно пользуется радиочастотами, не разглашаются.

Сигналы «жужжалки» на протяжении более чем десяти лет использовали в своей работе сотрудники геофизической обсерватории «Борок» Института физики Земли РАН. Как рассказывал RT кандидат физико-математических наук Эльдар Дмитриев, станция помогала ученым в исследованиях ионосферы.

Директор обсерватории Сергей Анисимов отмечал, что содержание голосовых сообщений специалистов не интересовало — для научных целей были важны лишь сам сигнал и его бесперебойность. В 2000-х годах исследования пришлось свернуть: использовавшийся геофизиками приемник сломался, а необходимых запчастей для его ремонта найти не удалось.