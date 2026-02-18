Представитель Военно-воздушных сил Украины Юрий Игнат заявил, что боевые вылеты на F-16 выполняют только украинские пилоты, а информация об иностранных пилотах, широко распространенная зарубежными СМИ, является слухами. Об этом Игнат написал в своих соцсетях.

«Ага! А возглавил эскадрилью Том Круз. Вы слышали когда-то про такое издание вообще? Вот я впервые вчера о нем узнал. Информация действительно интересная и сразу распространилась информационным пространством, мы даже не стали опровергать сразу, хотелось посмотреть на реакцию нашего врага», — сказал начальник отдела коммуникаций ВВС ВСУ Юрий Игнат.

Французское издание Intelligence Online утверждает, что на Украине сформирована засекреченная эскадрилья F-16 с участием иностранных наёмников из США и Нидерландов. Эскадрилью сформировали в последние недели в строгой секретности для управления новыми F-16. До сих пор официальная позиция стран ЕС и США заключалась в том, что они не разрешали своим пилотам участвовать в конфликте на Украине.

Подразделение играет ключевую роль в защите неба над Киевской областью, которая постоянно подвергается ударам россиян.

В состав эскадрильи вошли американские пилоты-ветераны с боевым опытом в Афганистане и на Ближнем Востоке, а также нидерландские лётчики, обучавшиеся в элитных европейских центрах воздушного боя.

При этом, как подчёркивает Intelligence Online, иностранные пилоты формально не входят в структуру ВСУ: они подписали краткосрочные контракты сроком на шесть месяцев с возможностью продления.

В начале января 2026 года пресс-служба российской Службы внешней разведки сообщила, что у Украины осталось лишь несколько истребителей F-16.