Банк России разрешил ВТБ выделить отдельное юридическое лицо для перевода $900 млн заблокированных из-за санкций активов, сообщает РБК со ссылкой на первого зампреда банка Дмитрия Пьянова. По его словам, сделка завершится в декабре и поддержит прибыль группы.

«В 20-х числах ноября (и мы отразили это как событие после отчетной даты, потому что заявка подавалась в октябре), получили решение комитета банковского надзора Банка России, согласовывающее нам перечень и объем активов и обязательств для выделения второго юрлица по 292-ФЗ в специальное общество», — рассказал Пьянов.

Он отметил, что долларовый эквивалент в $900 млн по нынешнему курсу составляет около 70 млрд рублей, но сумма в рублях будет меняться в зависимости от курса. Сама же процедура выделения активов на отдельное юрлицо, скорее всего, завершится 12 декабря. Пьянов напомнил, что специальная реорганизация станет уже второй с 2024 года.

Согласно закону 292-ФЗ, кредитные организации, которые попали под санкции Европы и США, могут вывести замороженные из-за ограничений активы и пассивы на отдельные юрлица. При этом стоимость активов и пассивов должна быть равноценной. Это нужно для того, чтобы расчеты по долгам перед кредиторами из недружественных стран исполнялись исключительно за счет активов новой компании.

Первая процедура, по словам Пьянова, проходила «мучительно». В конце 2024 года ВТБ смог списать часть санкционных активов со своего баланса. Однако тогда банку удалось вывести лишь 98 млрд рублей вместо запланированных 180 млрд рублей. Причиной стало ужесточение требований ЦБ к подобным сделкам.

Реорганизация дала ВТБ 21 млрд рублей чистой прибыли по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) и частично позволила группе выполнить прошлогоднюю цель по финансовым результатам. Предстоящая же реорганизация даст эффект «в несколько раз больше», считает Пьянов. В 2026 году подобных действий с заблокированными активами в банке не планируют.

Накануне группа ВТБ предоставила отчет по МСФО, согласно которому прибыль с января по октябрь 2025 года составила 407, 2 млрд рублей, что на 0,6% превышает прошлогодние показатели за аналогичный период. Однако чистая прибыль за октябрь текущего года по сравнению с октябрем 2024 года упала на 11,1%, составив 26,4 млрд рублей. Пьянов говорил, что таргет ВТБ на этот год — превысить отметку в 500 млрд рублей.

28 ноября премьер-министр Бельгии Барт де Вевер направил «резкое письмо» главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, раскритиковал планы ЕС по использованиею замороженных активов России в качестве репарационного кредита для Украины. Такие решения, по его мнению, могут «фактически воспрепятствовать» подписанию мирного соглашения.

Тем временем Еврокомиссия настаивает на том, что все 27 стран блока достигли договоренностей по репарационному кредиту на саммите 18 декабря. Де Вевер эту схему считает «в корне неверной» и остерегается, что Бельгии придется нести бремя возвращения денег России, если та обратится в суд.

Ранее президент «Альфа-Банка» Олег Сысуев в интервью RTVI заявил, что ЕС не будет полностью конфисковать российские активы. По его словам, если Европа решится на такой шаг, то столкнется с очень серьезными юридическими последствиями.