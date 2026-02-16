Сотрудники МЧС спасли 16 человек из пожара в офисном центре «Прииск» на севере Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства. По данным Shot, загорелись личные вещи постояльцев.

Здание находится в 1-ом Магистральном тупике. Как уточнили в оперативных службах, там расположены как минимум два хостела и автомастерские. Пожар начался на четвертом этаже, его причина пока неизвестна. Сотрудникам МЧС удалось ликвидировать огонь на площади 80 кв. м. Позднее в ведомстве сообщили о 16 спасенных, шесть из которых осматривают медики.

В столичной Госавтоинспекции сообщили, что в связи с ЧП от Проектируемого проезда № 6362 до 2-го Магистрального тупика перекрыто движение. ГСУ СК России по Москве возбудило уголовное дело. В ведомстве добавили, что количество пострадавших уточняется. Прокуратура взяла ход расследования под свой контроль.

СМИ пишут, что речь идет о хостеле «Магистрал», в котором проживали около 100 человек. По данным Msk1.ru, некоторые постояльцы выпрыгивали из окон и приземлились на матрасы, чтобы спастись из огня. Mash писал, что люди оказались заблокированы внутри здания.

Shot отмечает, что загорелись личные вещи постояльцев, а после огонь перекинулся на мебель. В общей сложности, по информации телеграм-канала, сгорели две комнаты и коридор на этаже.

В январе при возгорании в подмосковном хостеле погибли четыре человека. Речь идет о трехэтажном частном доме в квартале Зворыкино микрорайона Салтыковка (входит в состав Балашихи).

По предварительным данным, очаг находился в помещении, где жильцы применяли открытый огонь — сжигали уголь для обогрева. Пламя стремительно распространилось на мебель и личные вещи в одной из комнат, где впоследствии обнаружили тела погибших. КП сообщает, что все они являлись гражданами Кубы.

Во время пожара в доме находились 11 человек, из них восемь — иностранцы. Спастись смогли шестеро, среди них двое детей и 17-летний подросток. Несовершеннолетнего доставили в больницу, остальным помощь оказали на месте. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.