Четыре человека погибли утром 27 января в результате масштабного пожара в трехэтажном частном доме в квартале Зворыкино микрорайона Салтыковка (входит в состав Балашихи), который использовался как хостел. Жертвами ЧП стали две женщины и два мужчины. Подробности — в материале RTVI.

Возгорание произошло около 4:30 на втором этаже здания. По оперативной информации, очаг пожара находился в месте, где проживавшие использовали открытый огонь — жгли уголь для обогрева. Огонь быстро охватил личные вещи и мебель в одной из комнат, где позже и были обнаружены тела жертв. КП пишет, что все они были гражданами Кубы.

В момент происшествия в домовладении находились 11 человек, восемь из которых — граждане иностранного государства. Шестерым, включая двоих детей и 17-летнего подростка, удалось спастись. Подростка госпитализировали, остальным пострадавшим помощь оказали на месте.

В тушении пожара участвовали 80 пожарных и 27 единиц техники. Следователи Главного следственного управления СКР по Московской области изъяли с места происшествия вещественные доказательства и назначили комплекс экспертиз.

Возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности (часть 3 статьи 109 УК РФ). Следствие также устанавливает круг лиц, причастных к организации проживания в данном помещении.

Балашихинская городская прокуратура взяла расследование под особый контроль. На место происшествия выезжал прокурор города Дмитрий Девятко для координации действий всех экстренных служб и правоохранительных органов.