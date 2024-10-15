Житель Тульской области Алексей Москалев, отбывавший срок в колонии по делу о дискредитации армии после того, как его дочь нарисовала в школе антивоенный рисунок, вышел на свободу. Об этом сообщает Baza.

Москалев отбывал срок в ИК-6 Новомосковска Тульской области. Он провел в колонии один год и девять месяцев, уточнил в разговоре с MSK1.ru адвокат мужчины Владимир Билиенко. На выходе из ИК Москалева встретила дочь. Она сможет вернуться к отцу, сообщил защитник.

«Она едет к нему. Все вопросы с мамой согласованы, она отпустила Машу домой», — сказал Билиенко.

Москалев чувствует себя нормально и планирует жить «обычной, нормальной жизнью, которая была у него до посадки», рассказал адвокат «Газете.Ru». По его словам, мужчина не собирается покидать Россию.

«Я очень рада, что человек на свободе, что он будет с дочкой. По моим данным, нет никаких препятствий для того, чтобы они не просто общались, но и были вместе», — сказала NEWS.ru член Совета по правам человека при президенте (СПЧ) России Ева Меркачева.

Она подчеркнула, что девочка в последние годы жила с отцом и не контактировала с матерью, пока Москалева не арестовали. Меркачева назвала восстановление отношений между матерью и дочкой единственным положительным моментом в истории вокруг семьи.

Сам Москалев рассказал, что при отбывании срока в общей сложности два месяца провел в штрафном изоляторе (ШИЗО), куда осужденных отправляют за нарушения правил внутреннего распорядка. По словам мужчины, в первый раз он оказался там через три дня после прибытия в ИК, впоследствии время пребывания в ШИЗО ему продлевали «через каждые 6-15 дней».

Дело Москалева

Алексей Москалев жил в городе Ефремов Тульской области и в одиночку воспитывал дочь-школьницу. В 2022 году девочка нарисовала на уроке женщину с ребенком, в сторону которых летят ракеты, а также написала на рисунке «Нет войне» и «Слава Украине».

Сотрудники ФСБ провели с девочкой беседу, после чего она перестала ходить в школу. На ее отца составили протокол о дискредитации армии из-за комментариев в соцсетях с осуждением военной операции на Украине. В конце 2022 года на мужчину завели уголовное дело о повторной дискредитации армии. Москалев отрицал, что писал посты с критикой СВО, и говорил, что его аккаунт неоднократно взламывали.

В марте 2023-го его задержали и отправили под домашний арест, а дочь поместили в социально-реабилитационный центр. 28 марта Ефремовский районный суд Тульской области приговорил Москалева к двум годам колонии. Самого мужчины на заседании не было, поскольку он сбежал из-под домашнего ареста. Его задержали в Минске и передали России.

Уполномоченный по правам ребенка при президенте России Мария Львова-Белова говорила, что для дочери Москалева подберут «замещающую семью», поскольку ее мать Ольга Ситчихина «практически не участвовала в ее жизни». Однако позже девочку все же передали матери. Комиссия администрации Ефремова по делам несовершеннолетних и защите их прав подавала в суд иск об ограничении родительских прав Москалева и Ситчихиной, но позже отозвала иск.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя дело Москалева, охарактеризовал ситуацию словами «все гораздо сложнее, не так все прямолинейно». Он заявил, что в семье «очень плачевное состояние с выполнением родительских обязанностей и с обеспечением проживания ребенка».