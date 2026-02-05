Посол России в Таиланде Евгений Томихин в специальном интервью RTVI прокомментировал уголовное дело против трэш-блогера Георгия Дзугкоева, которого таиландский суд приговорил к году тюрьмы за интимное видео.

Евгений Томихин напомнил, что в 2025 году Таиланд посетили 1,9 миллиона российских туристов.

«Конечно, среди такого количества туристов могут быть отдельные, скажем так, персонажи, которые решают устроить некий перформанс. Другое дело, насколько это соответствует местному законодательству, местным правилам и традициям?» — отметил посол.

«Что касается того блогера — ну да, это, наверное, вызвало оживление в соцсетях, как и любое такое событие может вызвать оживление в соцсетях и бурное обсуждение. Такие ситуации возникают время от времени. Но на фоне общего количества наших туристов это минимум» — подчеркнул Томихин.

Также собеседник RTVI посетовал, что российские туристы часто пренебрегают мерами личной безопасности: например, ездят на мотоциклах без шлема, ссылаясь на то, что и местные жители поступают так же.

«Я говорю: «Ну, ребят, вы должны понять, что вы все-таки, прежде всего, должны позаботиться о личной безопасности». И всякого рода инциденты, в том числе ДТП, происходят, к сожалению, именно по причине пренебрежения вот такого рода мерами личной безопасности», — добавил посол.

В сентябре полиция Таиланда задержала российского трэш-блогера Георгия Дзугкоева (он пытался улететь из страны) за публикацию интимного видео в кузове пикапа. В январе, как сообщал Mash, Дзугкоева приговорили к году тюрьмы. После отбытия срока трэш-блогер будет депортирован, ему запретили въезд в Таиланд на 99 лет.