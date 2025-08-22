Для профилактики заболеваний грядущей осенью россиянам следует привиться от кори и гриппа. Такую рекомендацию в разговоре с News.ru дала член комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Соломатина.

В частности, депутат дала совет людям в возрасте старше 60 лет сделать вакцину от пневмококковой инфекции и напомнила о традиционной первой осенней прививке от клещевого энцефалита, о которой зачастую вспоминают лишь с приближением эпидемического сезона «по экстренной схеме».

«В это время проводится вакцинация от клещевого энцефалита по плановой схеме: первая доза вакцины вводится осенью, вторая — через 6 и 12 месяцев», — сказала Соломатина.

Она также обратила внимание на то, что осенью россияне забывают про клещей из-за подготовки к гриппу, и выразила уверенность в том, что прививке от гриппа необходимо поставить в конце сентября.

Помимо этого, депутат отметила необходимость прививаться от кори из-за нескольких зафиксированных вспышек этого заболевания и отсутствия иммунитета к нему у многих людей.

Соломатина также напомнила о рисках, связанных с коронавирусной инфекцией, посоветовала носить маски и избегать большого скопления людей. Она уточнила, что в настоящий момент идет речь лишь о соблюдении правил личной гигиены «в обязательном порядке», однако отметила, что «это уже относится к руководителям компаний», заботящимся о своих клиентах или пациентах.

Ранее медики и инфекционисты предупредили россиян о необходимости срочных мер, связанных со всплеском заболеваемости менингококком, в первую очередь — среди групп населения, попадающих в зону риска — детей, подростков, пациентов с нарушенным иммунитетом, а также тех, кто вынужден находиться в местах большого скопления людей (призывников в казармах, студентов в общежитиях, сотрудников организаций закрытого типа, заключенных и т.п.).