Из-за всплеска заболеваемости менингококком в России пора принимать срочные меры — особенно для тех групп населения, которые особенно уязвимы перед этой инфекцией, заявили опрошенные РБК медики и инфекционисты.

Врач-инфекционист и педиатр Лилит Аракелян связывает рост заболеваемости менингококковой инфекцией в некоторых российских регионах с недобросовестностью родителей, которые пропустили или отложили вакцинацию своих детей после пандемии коронавируса или по другим причинам. В целом, по ее словам, в России стало больше антипрививочников.

Кроме того, после возвращения туризма к доковидным показателям начало расти число завозных случаев инфицирования, а распространению инфекции способствует отмена ограничений на проведение массовых мероприятий и эпидемиологических мер типа ношения масок и перчаток.

Внештатный специалист Минздрава России по инфекционным заболеваниям Владимир Чуланов добавил, что рост заболеваемости менингококковой инфекцией в стране может быть обусловлен также ее распространением среди трудовых мигрантов. «Скученность» мигрантов в городах приводит к росту заболеваемости, отмечал ранее главный внештатный специалист по инфекционным болезням у детей в ЦАО Москвы Алексей Ртищев.

Врач-инфекционист и кандидат медицинских наук Екатерина Степанова напомнила, что на сегодняшний день в стране зарегистрировано 1,2 тысячи случаев заболевания менингококковой инфекцией — вдвое больше, чем по итогам всего 2024 года, когда было зафиксировано 600 случаев. Это, по словам специалиста, свидетельствует о необходимости принятия усиленных профилактических мер, включая вакцинацию людей из уязвимых групп.

Менингококк передается воздушно-капельным путем и вызывает острое инфекционное заболевание, в основном — назофарингит (воспаление слизистых в носоглотке), который развивается у 10-30% заразившихся. Каждый сотый больной переносит менингококковую инфекцию в тяжелой форме — с осложнениями в виде менингита или менингоэнцефалита. Распространителем менингококка может являться как больной с выраженными симптомами, так и внешне здоровый носитель.

Врач-инфекционист и доктор медицинских наук Михаил Фаворов призвал внести вакцинацию от менингококковой инфекции в календарь прививок, причем проводить ее таким препаратом, от которого будет формироваться защитный иммунитет от всех серотипов. По словам медика, такие вакцины уже существуют, но государству нужно вложить средства в их производство и наладить серийный выпуск. «В России зарегистрированы и доступны вакцины от менингококков группы A, C, W, Y, а также B», — добавила Аракелян.

Пока вакцинация против менингококка в России включается в календарь прививок по эпидемиологическим показаниям — при возникновении соответствующей опасности (например, для тех, кто контактировал с заболевшими), пояснила Степанова. Кроме того, по ее словам, такая прививка вносится в календарь вакцинации для групп населения из зоны риска — детей, подростков, пациентов с нарушениями функционирования иммунитета, а также людей, вынужденно находящихся в местах большого скопления народа (призывников в казармах, студентов в общежитиях, сотрудников организаций закрытого типа, заключенных и т.п.).

В президентском Совете по правам человека ранее предлагали обсудить возможность введения обязательной вакцинации трудовых мигрантов. Однако, по мнению Фаворова, эта мера не имеет особого смысла, поскольку распространение менингококка среди приезжих связано в первую очередь со случаями завоза инфекции — то есть с уже заболевшими на момент въезда людьми, которых бесполезно прививать. «Вакцинацию надо проводить до того, как они заражены. Вакцинация зараженных — бессмысленное дело», — пояснил эксперт.