Сотрудники правоохранительных органов задержали заместителя губернатора Челябинской области Андрея Фалейчика, сообщил в телеграм-канале губернатор Алексей Текслер. Расследование касается периода, когда Фалейчик возглавлял Копейский городской округ.

«Сегодня утром задержан заместитель губернатора Андрей Фалейчик. Речь идет о следственных действиях, связанных с его прежнем местом работы — главы Копейского городского округа. Воздержусь от оценок, уверен, что следствие объективно разберется», — написал Текслер.

По словам главы региона, действующая администрация Копейска окажет следственным органам все необходимое содействие.

По данным SHOT, силовики пришли за Фалейчиком утром 12 февраля в его рабочий кабинет в здании регионального правительства.

Источник РБК в правоохранительных органах сообщил, что Фалейчика задержали по факту получения взятки в особо крупном размере от директора организации детского отдыха ООО «Юность» Блейзера М.Е. Чиновнику заплатили за защиту интересов предпринимателя.

Андрей Фалейчик родился 29 апреля 1980 года в городе Челябинске. С 2002 года он занимал должность мастера сантехнических работ производственного жилищно-ремонтно-эксплуатационного управления. После — главного специалиста Министерства по радиационной и экологической безопасности Челябинской области, а в 2005 году уже замещал должности начальника отдела координации строительства управления строительства, заместителя управления строительства и начальника управления строительства Министерства строительства и инфраструктуры Челябинской области.

В качестве замминистра, начальника управления Министерства строительства и инфраструктуры он работал с марта 2018 года. В феврале 2019 года Фалейчика назначили на должность заместителя главы Копейского городского округа по жилищно-коммунальным вопросам. В июне его избрали главой округа.

У Фалейчика есть чин советника государственной гражданской службы Челябинской области 1 класса.

Пост заместителя губернатор Челябинской области чиновник занимал с сентября 2024 года.