Православная церковь Украины (ПЦУ) скоро обретет мощи командующего Военно-морскими силами (ВМС) Украины Алексея Неижпапы*, заявила РИА Новости официальный представитель МИД России Мария Захарова. Так она прокомментировала слова украинского военного об атаке на Крымский мост.

Ранее в беседе с британской газетой The Guardian Неижпапа* заявил, что в Киеве обсуждается возможность проведения третьей атаки на Крымский мост. Говоря об этом, командующий ВМС ВСУ с ухмылкой упомянул поговорку «Бог любит троицу».

«С таким отношением к религии, думаю, ПЦУ скоро обретет их мощи», — прокомментировала это заявление Мария Захарова.

По словам Неижпапы*, в России «понимают», что на Украине «активно обсуждают третью операцию» по атаке на Крымский мост. Украинский вице-адмирал утверждал, что настроен по этому поводу «оптимистично», и сообщил, что две предыдущих атаки нанесли повреждения, якобы не позволяющие перегонять по железнодорожной ветке моста составы с тяжелыми грузами.

Атаки на Крымский мост

Крымский мост был построен после вхождения Крыма в состав России. С начала военной операции на Украине он дважды подвергался атакам ВСУ.

8 октября 2022 года Крымском мосту произошел взрыв, загорелись топливные цистерны проезжавшего по железнодорожной части моста товарного поезда, частично обрушились два автомобильных пролета. Погибли несколько человек. Президент России Владимир Путин говорил, что за терактом стоят спецслужбы Украины.

17 июля Национальный антитеррористический комитет (НАК) сообщил, что на мост была совершена террористическая атака с использованием двух украинских беспилотных надводных аппаратов. В результате была повреждена автодорожная составляющая моста. Погибла семейная пара, их дочь была госпитализирована в состоянии средней степени тяжести.

«Цель номер один». Как Украина угрожала атаковать Крымский мост

В июле 2023 года Зеленский в своем выступлении на Аспенском форуме по безопасности заявил, что Украина хочет «нейтрализовать» Крымский мост, который считает своей законной «целью», поскольку Россия использует его для доставки боеприпасов.

МИД России в то же время подчеркивал, что Крымский мост является «сугубо гражданским объектом», и называл «все попытки нарушить транспортное сообщение с полуостровом и оторвать Крым от остальной части России заведомо невыполнимыми».

В апреле 2024 года британские СМИ со ссылкой на источники в украинской разведке начали писать, что Главное разведывательное управление (ГУР) Минобороны Украины планирует атаку, в результате которой Крымский мост должен быть разрушен. Таблоид The Sun утверждал, что нападение предполагается совершить в середине июля. Захарова, комментируя эти публикации, подчеркивала, что российские власти не видят оснований доверять этим изданиям.

* Внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга