Официальный представитель МИД России Мария Захарова рассказала, что в конверте, который она передала президенту Владимиру Путину, содержался отчет «о том, что получилось».

«Это не про просьбу, а про отчет о том, что не просила, но то, что получилось», — сказала она в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, кадры показали в программе «Москва. Кремль. Путин».

Захарова добавила, что телеведущий Владимир Соловьев перед вручением послания Путину прочитал его и одобрил передачу документа главе государства.

«Сказал: „Можно“. Я бы так не посмела. Только после того, как старшие товарищи разрешили», — сказала дипломат.

Речь идет о послании, которое Захарова передала Путину 24 декабря после того, как президент вручил ей орден «За заслуги перед Отечеством» четвертой степени. Перед этим глава государства назвал представителя МИД «голосом нашей дипломатии».

После официальной церемонии в Кремле Захарова спросила Путина, можно ли вручить ему подарок, на что тот сказал: «Кто же от подарков отказывается?» Передавая конверт, она сказала президенту: «Может быть, вы улыбнетесь. Здесь смешно». Позже дипломат уточнила, что послание — это эссе на двух страницах «о том, что стоит за орденами».

В свою очередь Путин подарил Захаровой шкатулку с изображением Кремля и Георгия Победоносца.

24 декабря Мария Захарова отмечала свой юбилей. По случаю дня рождения Путин направил ей поздравительную телеграмму. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков оценил работу дипломата как блестящую.