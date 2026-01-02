Басманный суд Москвы заключил под стражу замгубернатора Запорожской области Александра Зинченко. Данные об этом опубликованы на сайте инстанции. РИА Новости, ссылаясь на судебные документы, уточняет, что он обвиняется в крупном мошенничестве.

Как сообщает агентство, Зинченко был задержан 19 декабря. Уже на следующий день ему вменили мошенничество в особо крупном размере (по части 4 статьи 159 УК РФ) и заключили под стражу. В судебных материалах указано, что обоснованность подозрений в его причастности подтверждается сведениями, содержащимися в протоколах допросов свидетелей.

Следственные органы посчитали, что заместитель губернатора Запорожской области, располагая связями и кругом знакомых, способен повлиять на ход расследования, оказывать давление на свидетелей или склонять их к отказу либо корректировке показаний, в связи с чем было принято решение об аресте.

Зинченко и его адвокаты не согласились с такой мерой пресечения и настаивали на более мягких вариантах, включая домашний арест, запрет отдельных действий или внесение залога. Обвиняемый отметил, что содержит несовершеннолетних детей.

Чиновник заявил, что не собирается скрываться от следственных органов и не намерен мешать расследованию. Он пробудет под стражей до 17 февраля. В случае обвинительного приговора ему может грозить до десяти лет лишения свободы.

На сайте правительства Запорожской области сказано, что у губернатора Евгения Балицкого восемь заместителей, в том числе и арестованный Зинченко.

Ранее в федеральный розыск по делу о хищении 4,1 млрд рублей объявили экс-сенатора от Костромской области Александра Тер-Аванесова. Он стал фигурантом дела о хищениях при строительстве военных объектов, главной обвиняемой по которому выступает бывшая заместитель министра строительства ДНР Юлия Мерваезова. По версии следствия, Тер-Аванесов причастен к схеме вывода бюджетных средств при заключении госконтрактов на возведение военной инфраструктуры.