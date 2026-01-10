Служба безопасности Украины (СБУ) готовит новые операции против России, заявил украинский президент Владимир Зеленский по итогам встречи с врио руководителя спецслужбы Евгением Хмарой.

«Евгений доложил о деталях недавно проведенных операций. На сегодняшний день еще рано говорить о них публично, но результаты, на которые мы рассчитывали, есть. Новые операции также согласованы», — говорится в телеграм-канале Зеленского.

Прежний глава СБУ Василий Малюк покинул свой пост 4 января на фоне массовых кадровых перестановок в силовых и оборонных ведомствах Украины. 5 января Зеленский встретился с Малюком и заявил, что «ассиметричных операций» против России «должно быть больше». По его словам, Малюку поручено сделать соответствующее направление в системе СБУ «самым сильным в мире», для чего его «ресурсы и необходимая политическая поддержка».

Временно исполняющим обязанности руководителя СБУ назначен начальник Центра специальных операций «А» ведомства Евгений Хмара. Бывший пресс-секретарь СБУ Станислав Речинский назвал Хмару «автором и организатором» дроновых атак на Россию, в том числе операции «Паутина», в ходе которой в июне 2025 года были атакованы российские военные аэродромы.

Малюк занимал должность главы СБУ с февраля 2023 года. По данным «Украинской правды», за несколько дней до официальной отставки Малюк на встрече с Зеленским отказался писать заявление об уходе по собственному желанию, объяснив это тем, что ведомство якобы завершает разработку «несколько операций масштаба “Паутины”».

Как писала газета, Зеленского такой ответ возмутил и он пригрозил отстранить Малюка от должности. В итоге глава СБУ якобы решил «не идти на обострение» и согласился подать в отставку.

В марте 2024 года Басманный суд Москвы заочно арестовал Малюка по обвинению в совершении теракта (п. «б» ч. 3 ст. 205 УК), он объявлен в федеральный и международный розыск.