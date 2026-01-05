Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового исполняющего обязанности главы Службы безопасности Украины (СБУ). Им стал начальник Центра специальных операций «А» СБУ, генерал-лейтенант Евгений Хмара. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Это назначение стало частью масштабной кадровой перестановки в высшем руководстве силовых и оборонных ведомств страны, которая началась на новогодние праздники.

Хмара сменил на посту Василия Малюка, чья отставка с поста главы СБУ была принята днем ранее. По информации Politico, президент предложил Малюку, находившемуся во главе ведомства с февраля 2023 года, должность в Службе внешней разведки (СВР) или в Совете национальной безопасности и обороны (СНБО). Ранее издание «Украинская правда» сообщало, что Малюк и его команда в последнее время сталкивались с критикой за то, что СБУ «занимается неприкрытой «коммерцией»», оказывая давление на бизнес.

Назначение Хмары вписывается в серию недавних кадровых перемещений: 2 января Зеленский назначил начальником Главного управления разведки (ГУР) Минобороны экс-главу СВР Олега Иващенко. Президент поручил ему задачи «по ограничению российского военного потенциала». На посту главы СВР Иващенко сменил Кирилл Буданов, который с того же дня стал руководителем Офиса президента Украины.

Свое решение назначить Буданова главой администрации Зеленский объяснил необходимостью большего сосредоточения на вопросах безопасности и обороны, отметив его «специальный опыт». The New York Times указывает на прочные связи Буданова с США, что может быть важно для потенциальных переговоров.

Освободившееся для Буданова кресло руководителя Офиса президента ранее занимал Андрей Ермак. Его отставка в конце 2024 года была связана с антикоррупционным расследованием НАБУ и САП, в ходе которого у него проводились обыски. По данным «Украинской правды», Ермак болезненно воспринял решение об отставке, что лишь укрепило Зеленского в его правильности.

Эксперты расценивают эти кадровые изменения как стремление Зеленского усилить управление силовым блоком, повысить эффективность спецслужб и, возможно, укрепить международные позиции Украины в вопросах безопасности. Новые назначения затрагивают все ключевые разведывательные и контрразведывательные структуры страны, а также аппарат президента.