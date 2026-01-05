Президент Украины Владимир Зеленский назначил нового исполняющего обязанности главы Службы безопасности Украины (СБУ). Им стал начальник Центра специальных операций «А» СБУ, генерал-лейтенант Евгений Хмара. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

Это назначение стало частью масштабной кадровой перестановки в высшем руководстве силовых и оборонных ведомств страны, которая началась на новогодние праздники.

Хмара сменил на посту Василия Малюка, чья отставка с поста главы СБУ была принята днем ранее. По информации Politico, президент предложил Малюку, находившемуся во главе ведомства с февраля 2023 года, должность в Службе внешней разведки (СВР) или в Совете национальной безопасности и обороны (СНБО). Ранее издание «Украинская правда» сообщало, что Малюк и его команда в последнее время сталкивались с критикой за то, что СБУ «занимается неприкрытой «коммерцией»», оказывая давление на бизнес.

Назначение Хмары вписывается в серию недавних кадровых перемещений: 2 января Зеленский назначил начальником Главного управления разведки (ГУР) Минобороны экс-главу СВР Олега Иващенко. Президент поручил ему задачи «по ограничению российского военного потенциала». На посту главы СВР Иващенко сменил Кирилл Буданов, который с того же дня стал руководителем Офиса президента Украины.

Стало известно, кто сменит Буданова на посту главы военной разведки Украины

Свое решение назначить Буданова главой администрации Зеленский объяснил необходимостью большего сосредоточения на вопросах безопасности и обороны, отметив его «специальный опыт». The New York Times указывает на прочные связи Буданова с США, что может быть важно для потенциальных переговоров.

Освободившееся для Буданова кресло руководителя Офиса президента ранее занимал Андрей Ермак. Его отставка в конце 2024 года была связана с антикоррупционным расследованием НАБУ и САП, в ходе которого у него проводились обыски. По данным «Украинской правды», Ермак болезненно воспринял решение об отставке, что лишь укрепило Зеленского в его правильности.

Эксперты расценивают эти кадровые изменения как стремление Зеленского усилить управление силовым блоком, повысить эффективность спецслужб и, возможно, укрепить международные позиции Украины в вопросах безопасности. Новые назначения затрагивают все ключевые разведывательные и контрразведывательные структуры страны, а также аппарат президента.