Президент Украины Владимир Зеленский 2 января назначил на пост начальника Главного управления разведки (ГУР) Минобороны руководителя Службы внешней разведки (СВР) Олега Иващенко.

В ходе совещания Зеленский поблагодарил его за проделанную работу и отметил, что на позиции главы ГУР он будет выполнять задачи «по ограничению российского военного потенциала».

На этой должности Иващенко сменил Кирилла Буданова, который со 2 января возглавил офис украинского лидера вместо уволенного на фоне обвинений в коррупции Андрея Ермака. Свое решение Зеленский объяснил тем, что стране сейчас нужно больше сосредоточиться на вопросах безопасности, развития Сил обороны и безопасности. По его словам, Буданов имеет «специальный опыт на этих направлениях» и достаточно сил, чтобы добиться результатов.

Буданов, в свою очередь, поблагодарил главу государства за доверие и назвал эту должность очередным «рубежом ответственности перед страной».

В конце ноября в ходе расследования Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) провели обыски у Андрея Ермака, который тогда руководил офисом президента Украины. Депутат Ярослав Железняк заявлял, что Ермак фигурирует на записях прослушивания.

Зеленский на фоне скандала сперва не стал освобождать Ермака от должности и даже поручил ему возглавить украинскую делегацию на переговорах с США по урегулированию ситуации на Украине. Однако после обысков он сообщил, что Ермак подал заявление об уходе.

«Украинская правда» («УП») со ссылкой на источники писала, что Ермак до самого конца не допускал мысли о своей отставке и закатил Зеленскому скандал, сопровождавшийся оскорблениями, обвинениями и претензиями. По словам собеседников издания, его возмутило то, что президент «поставил его перед фактом». В материале отмечается, что такая реакция лишь убедила главу государства в правильности решения об отставке.

The New York Times отмечает, что у Буданова установлены прочные связи с США, что может оказаться значимым для мирных переговоров между Украиной и администрацией Трампа. Издание отмечает, что новый глава офиса Зеленского прошел подготовку по программе, поддерживаемой ЦРУ, а после ранения лечился в Национальном военно-медицинском центре имени Уолтера Рида в Мэриленде.