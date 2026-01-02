Президент Украины Владимир Зеленский заявил в телеграм-канале, что предложил главе ГУР Кириллу Буданову стать главой своего офиса вместо уволенного на фоне коррупции Андрея Ермака.

«Встретился с Кириллом Будановым и предложил ему возглавить офис президента Украины. Сейчас Украине нужно больше сосредоточенности на вопросах безопасности, развития Сил обороны и безопасности Украины, а также на дипломатическом треке в переговорах, и офис президента будет служить выполнению прежде всего таких задач нашего государства», — сказал глава государства.

По его словам, Буданов имеет специальный опыт на этих направлениях и достаточную силу для достижения результатов.

«Также поручил новому руководителю офиса президента во взаимодействии с секретарем СНБО Украины и другими необходимыми руководителями и институтами обновить и представить на утверждение Стратегические основы обороны и развития нашего государства и дальнейшие шаги», — отметил Зеленский.

В рамках антикоррупционного расследования НАБУ и САП в конце ноября провели обыски у Андрея Ермака, который на тот момент возглавлял офис президента Украины. Нардеп Ярослав Железняк утверждал, что Ермак присутствует на записях прослушки.

Зеленский, который на фоне коррупционного скандала сначала отказался увольнять Ермака и даже назначил его главой украинской делегации на переговорах с США по урегулированию на Украине, после обысков заявил, что Ермак подал в отставку.