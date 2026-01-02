Глава ГУР Кирилл Буданов в телеграм-канале сообщил, что принял предложение президента Украины Владимира Зеленского возглавить его офис.

«Продолжаю служить Украине. Считаю должность руководителя Офиса Президента как еще один рубеж ответственности перед страной. Для меня это честь и ответственность — в историческое для Украины время сосредоточиться на критически важных вопросах стратегической безопасности нашего государства», — сказал Буданов.

Он также поблагодари главу государства за доверие.

«Спасибо всем боевым собратьям и всей команде ГУР МО Украины за совместную работу. Нам дальше делать свое-бить врага, защищать Украину и работать для достижения справедливого мира», — говорится в сообщении Буданова.

Ранее Зеленский предложил Буданову стать главой своего офиса вместо уволенного на фоне коррупции Андрея Ермака. По словам президента Украины, сейчас стране нужно больше сосредоточенности на вопросах безопасности, развития Сил обороны и безопасности.

«А также на дипломатическом треке в переговорах, и офис президента будет служить выполнению прежде всего таких задач нашего государства», — сказал глава государства.

В рамках антикоррупционного расследования НАБУ и САП в конце ноября провели обыски у Андрея Ермака, который на тот момент возглавлял офис президента Украины. Нардеп Ярослав Железняк утверждал, что Ермак присутствует на записях прослушки.

Зеленский, который на фоне коррупционного скандала сначала отказался увольнять Ермака и даже назначил его главой украинской делегации на переговорах с США по урегулированию на Украине, после обысков заявил, что Ермак подал в отставку.