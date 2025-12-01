Бывший глава офиса президента Андрей Ермак до последнего не верил в свою отставку и устроил Владимиру Зеленскому истерику с оскорблениями и обвинениями. Об этом сообщает «Украинская правда» («УП») со ссылкой на источники.

«Ермак, когда его попросили написать заявление, устроил президенту форменную получасовую истерику с оскорблениями, упреками и обвинениями», — говорится в статье.

По словам собеседников издания, экс-главу офиса украинского лидера больше всего вывело из себя то, что президент поставил его перед фактом.

«Ермак до последнего не верил, что первый [Зеленский] его снимет. Еще и так — поставив перед фактом. Говорят, его больше всего вывело из себя именно это, что президент его покинул», — рассказал один из них.

Источники отмечают, что своей бурной реакцией Ермак сам помог Зеленскому «избавиться от сомнений» в правильности решения об отставке.

В статье говорится, что все время пребывания на посту Ермак был сфокусирован на назначении «своих» людей на максимальное количество должностей. При этом в критический момент никто из них не встал на его защиту, даже Зеленский, «чьим именем и волей Ермак фактически соуправлял государством в течение последних лет».

В свою очередь, главе государства было неприятно увольнять друга, но этот опыт оказался для него проще, потому что он это делал не раз в прошлом, пишет «УП». «Для Ермака это был первый опыт, поэтому, вероятно, и реакция его была столь бурной», — предполагает издание.

Большинство опрошенных УП членов команды президента считают, что после отставки Ермака Зеленский словно вернулся к прежней версии себя.

«Сейчас он снова энергичный. Такой себе президент образца 24.02.2022. И все наши вместе с ним. В субботу были очень хорошие встречи. Реально безумная мотивация и настроенность», — рассказал один из членов команды.

Также «УП» пишет, что за неделю до своего увольнения Ермак пытался добиться отставки главы Службы безопасности Украины Василия Малюка, «потому что тот якобы “проглядел” операцию “Мидас” и не защитил его».

10 ноября 2025 года украинские спецслужбы представили результаты операции «Мидас». По данным силовиков, в госкорпорации «Энергоатом» действовала преступная группировка, участники которой брали откаты от контрагентов в размере 10—15% от стоимости контрактов.

28 ноября у Ермака прошли обыски. По данным «УП», на территорию правительственного квартала в Киеве пришли около десяти сотрудников НАБУ и САП.

Источники издания сообщили, что в день обысков Зеленский встретился с главой СБУ, вице-премьером Михаилом Федоровым, руководителем САП Александром Клименко и директором НАБУ Семеном Кривоносом. Они, как утверждается в статье, обсуждали сложившуюся ситуацию и искали вариант, при котором обыски у Ермака не были бы восприняты международными партнерами «как сигнал хаоса».

После завершения встречи Зеленский спустя несколько часов вызвал Федорова, чтобы тот помог готовить видеообращение, в котором президент объявит об увольнении Ермака, отмечает «УП». Позднее президент Украины опубликовал сообщение, в котором рассказал, что глава его офиса подал заявление об отставке, а само ведомство ждет перезагрузка. Ермак позднее заявил, что после отставки отправится в зону боевых действий.