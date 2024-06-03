В понедельник, 3 июня, родственницы мобилизованных пришли к зданию Министерства обороны на Фрунзенской набережной в Москве, требуя встречи с новым главой ведомства Андреем Белоусовым. О чем просили женщины и чего они добились — в материале RTVI.

Жены и матери мобилизованных развернули плакаты с надписями: «Пожалуйста, верните папу домой», «Установите сроки службы бойцов на СВО», «Мобилизованным пора домой», передает телеграм-канал «Осторожно, новости». Некоторые женщины надели футболки с изображением Белоусова и слоганом «Make mobiki free again / Сделай мобиков свободными снова».

В разговоре с каналом женщины заявили, что не имеют отношения к движению жен мобилизованных «Путь домой»*, включенному в реестр иноагентов 31 мая. В телеграм-канале самого движения отмечается, что несколько его участниц находятся у здания Минобороны.

По данным на 14:37 мск в пикете участвовали 12 человек, подсчитал «Осторожно, новости». Полицейские попросили сотрудницу канала не вступать в беседу с активистками, утверждается в сообщении. У женщин также собрали паспортные данные.

Некоторые активистки привели с собой детей. Одна из них объяснила это тем, что приехавшим из регионов не с кем их оставить, поскольку мужья находятся в зоне боевых действий, пишет телеграм-канал «Можем объяснить»*. Еще одна участница акции заявила «Агентству»*, что женщины привели с собой детей, «чтобы призвать Минобороны вернуть пап».

«Мы хотим, чтобы новый министр нас услышал, чтобы он с нами встретился и уже начал решать нашу проблему», — сообщила одна из присутствующих телеграм-каналу Astra.

Вскоре после начала акции к зданию Минобороны приехал автозак. Сотрудники полиции предупредили родственниц мобилизованных об ответственности за участие в несогласованном митинге, рассказала автор телеграм-канала «Мобилизация и люди» Паулина Сафронова.

Сафронова опубликовала фото, на котором женщины с плакатами встали на колени у ограды Минобороны. Позже она сообщила, что автозак уехал. «Никто не стал уносить под ручки жен мобилизованных», — сказала девушка.

После того, как участницам акции пообещали встречу с представителем Минобороны, женщины свернули плакаты, рассказала Сафронова. Примерно через час после начала мероприятия к родственницам участников СВО вышел мужчина в военной форме.

Как утверждает одна из участниц акции, создательница канала «Правосознание Мари», это был «генерал-полковник Борисенко А. А.». По словам девушки, он предложил начать решение вопроса о социальном обеспечении военных, но якобы подчеркнул, что «наши парни будут до конца СВО».

Активистки пожаловались на «обращение с солдатами, проблемы на службе, а также на бессрочный характер мобилизации», пишет «Осторожно, новости». Сотрудник Минобороны в свою очередь заявил, что для возвращения мобилизованных нужен указ, но его не было, утверждает канал.

Офицер призвал женщин обращаться в Министерство обороны «в установленном порядке, а не с помощью акций», а затем начал записывать военные части и проблемы мобилизованных, о которых рассказывали их родственницы, пишет канал.

Женщины разошлись около 16:30. «Надеемся, что Андрей Рэмович [Белоусов] с Владимиром Владимировичем [Путиным] нас услышали», — заключила автор канала «Правосознание Мари».

Митинги жен мобилизованных

Родственники мобилизованных начали выходить на пикеты против бессрочной мобилизации в ноябре 2023 года, но власти регионов отказывались согласовать заявки на проведение массовых мероприятий, посвященных этой теме.

В Красноярске скандал вокруг запрета акции закончился удалением местного чата движения «Путь домой»*. Создательница паблика Ирина Черепова обвинила пользователей в связях с украинским Центром информационно-психологических операций (ЦИПсО).

В феврале полицейские задержали журналистов, освещавших акцию жен мобилизованных в Александровском саду у стен московского Кремля.

В администрации президента заявили, что увольнение мобилизованных со службы возможно «в соответствии с действующим законодательством, а также после прекращения обстоятельств, послуживших основанием для призыва граждан на военную службу». В АП добавили, что Минобороны проводит ротацию военнослужащих, они «регулярно выводятся» в тыловые районы для отдыха, а также получают отпуска «в установленном порядке».

Президент России Владимир Путин подписал указ о частичной мобилизации 21 сентября 2022 года. В конце октября того же года Минобороны сообщило о прекращении всех мобилизационных мероприятий. Отдельного указа о завершении мобилизации Путин не подписывал. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что после консультаций с юристами было решено, что в этом нет необходимости.

* внесен Минюстом России в реестр иноагентов