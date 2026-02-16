Мировой судья судебного участка № 1 Первомайского района Алтайского края прекратил уголовное дело об угрозе убийством (ч. 1 ст. 119 УК) в отношении местного жителя, который набросился с бензопилой на продавца фруктов. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Алтайского края.

Суд установил, что инцидент произошел у палатки с фруктами в Первомайском районе. Сначала мужчина подъехал на машине к торговой точке, взял с прилавка арбуз и уехал, не заплатив. Продавец объяснил, что не заметил кражу, поскольку разговаривал с другими клиентами.

Позже похититель арбуза привез его обратно — уже в разрезанном виде — заявил, что он невкусный, и начал скандалить. Мужчина разбросал товары с прилавка, а когда продавец велел ему уезжать, вытащил из своего автомобиля бензопилу и разрезал несколько ящиков с фруктами.

Потом дебошир проколол колеса машины продавца и попытался их распилить, однако не смог. С работающей бензопилой в руках он погнался за торговцем, угрожая его убить, но не догнал и скрылся.

На суде он признал вину по ч. 1 ст. 119 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью). Пострадавший принял извинения и попросил закрыть дело. Суд удовлетворил ходатайство, и нападавшего освободили от ответственности.

Ранее недовольный покупатель устроил погром в магазине электроники на Алтае. Мужчина хотел вернуть в магазин купленный там водонагреватель, который перестал работать в течение гарантийного срока. Ему отказали, поскольку он попытался починить технику самостоятельно.

Не приняв такой ответ, мужчина стал опрокидывать стоящую в торговом зале технику. До приезда Росгвардии он успел повредить 12 телевизоров, два холодильника и водонагреватель общей суммой около 330 тыс. рублей.