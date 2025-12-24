Сотрудники Росгвардии по Алтайскому краю задержали мужчину, который разбил 14 единиц техники на сумму свыше 330 тыс. рублей в магазине электроники в Камне-на-Оби. Об этом сообщила пресс-служба регионального отделения Росгвардии.

В полиции города рассматривают вопрос о возбуждении уголовного дела по статье об умышленном уничтожении или повреждении чужого имущества (ст. 167 УК).

В рамках предварительного разбирательства выяснилось, что мужчина покупал в этом магазине водонагреватель, который перестал работать в течение гарантийного срока. Покупатель попытался починить его самостоятельно, но не смог. После этого он хотел сдать нагреватель обратно в магазин, но ему отказали, поскольку товар ремонтировался не в сервисном центре.

Возмутившись таким ответом, покупатель начал опрокидывать и громить стоявшую в торговом зале технику. По данным Росгвардии, он успел повредить 12 телевизоров, два холодильника и водонагреватель. Предварительный ущерб оценивается более чем в 330 тыс. рублей.

