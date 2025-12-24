Пенсионерка из Омска устроила погром в квартире, которую продала молодой семье с намерением вернуть по так называемой «схеме Долиной». Life со ссылкой на SHOT пишет, что суд встал на сторону покупателей и отказался возвращать жилье женщине, утверждавшей, что ее обманули мошенники.

Как пишет издание, бывший педагог Елена продала квартиру за 6 млн рублей молодой паре еще в 2024 году. Семья оформила ипотеку и вложила материнский капитал. Накануне сделки женщина предоставила справку от психиатра и заявила, что продает недвижимость добровольно.

SHOT отмечает, что после продажи Елена должна была переехать к племяннице, однако сказала новым владельцам, что в квартире слишком много вещей, на сборы которых потребуется время. Заверив семью, что она готовится к переезду, женщина в это время обратилась в суд с требованием признать сделку недействительной, ссылаясь на то, что она якобы стала жертвой мошенников.

Суд отклонил требование Елены и постановил выселить пожилую женщину из квартиры. Телеграм-канал пишет, что в день переезда пенсионерка устроила погром в квартире — вырвала вентиляционную трубу, разбила плитку и пробила дыры в полу. Перед заселением новых владельцев она устроила публичную истерику в присутствии соседей.

«Созвала собрание соседей, вызвала полицию и при свидетелях объявила, что не даст жизни новым владельцам», — говорится в публикации.

Ранее в Омске 71-летняя пенсионерка продала квартиру за 4,5 млн рублей. Позднее, как пишет Mash, покупатель подал иск о выселении, а женщина, дееспособность которой была подтверждена врачами, подала встречный иск о признании сделки недействительной. По данным телеграм-канала, суд встал на сторону пенсионерки вернул ей право собственности.

16 декабря Верховный суд России отправил дело о продаже квартиры певицы Ларисы Долиной на пересмотр, отменив решения нижестоящих инстанций. Право собственности осталось за покупательницей Полиной Лурье. 25 декабря Мосгорсуд рассмотрит вопрос о выселении артистки.

Депутат Госдумы Светлана Разворотнева заявила RTVI, что автоматического пересмотра дел по так называемой «схеме Долиной» не будет. В то же время она рассказала, что уже подготовлен законопроект о компенсации стоимости квартиры добросовестным покупателям в отдельных случаях.