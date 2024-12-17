В ночь на 17 декабря в подъезде жилого дома в центре Москвы было обнаружено тело 32-летнего латвийского баскетболиста Яниса Тиммы. По предварительной версии, причиной смерти стало самоубийство. При спортсмене был обнаружен телефон, на котором стояла заставка с просьбой позвонить его бывшей жене, певице Анне Седоковой, и номером ее телефона, пишут «Известия». RTVI рассказывает, чем прославился Тимма, как складывалась его карьера и что послужило причиной разлада с Анной Седоковой.

Первые шаги в спорте

Янис Тимма родился в 1992 году в городе Краслава, в семье баскетбольного тренера. Место работы отца находилось по соседству с детским садом, куда ходил будущий победитель чемпионата Европы. Ролевой моделью для Тиммы стал Майкл Джордан, а среди баскетболистов Латвии он выделял для себя игроков национальной сборной — Сандиса Валтерса, Армандса Шкеле, Андриса Биедриньша, Каспарса Камбалу.

Увидев, что подросток показывает отличные результаты, отец посоветовал Тимме переехать в Ригу, чтобы достичь «чего-то большего и развиваться».

«Он меня спросил, готов ли я, и ни секунды не раздумывая я сказал «да». Меня поддержала мама, которая сказала, что если я точно уверен, то должен ехать», — вспоминал позднее сам баскетболист в интервью Sportacentrs.

В возрасте 15 лет Тимма получил приглашение от клуба «АСК Рига» — в то время организация испытывала финансовые трудности и один за другим теряла игроков. По словам самого баскетболиста, чтобы сохранить клуб у его руководства оставался единственный выход — «дать шанс молодым».

Следующим важным шагом в карьере начинающего спортсмена стал опыт игры во втором дивизионе команды «ДСН Рига». Под руководством тренера Дайниса Бертанса он научился игре на других скоростях, освоил новый уровень мастерства. Это позволило Тимме выйти в первый дивизион — в составе БК «Лиепаяс Лаувас».

Поняв, что требуется для того, чтоб стать успешным в Латвийской лиге, Тимма вместе со своей новой командой вывел клуб на третье место в национальном чемпионате. Следующей ступенью стала для него победа в Балтийской лиге в составе клуба «Вентспилс» в 2013 году.

NBA, Единая лига ВТБ и Евролига

Выработанный годами стиль игры также завоевал ему статус MVP (most valuable player — самый ценный игрок). Успехи молодой звезды были заметны даже из-за океана — получив предложения от разных клубов, Тимма предпочел отправиться в США для участия в Летней лиге NBA.

Баскетболиста взяла к себе команда Memphis Grizzlies, однако позднее клуб обменял его на Люка Риднура из Orlando Magic. Вскоре выяснилось, что латвийский спортсмен все же вписывается в мир американского баскетбола, и после недолгого отсутствия Тимма присоединился в 2014 году к рижскому клубу «ВЭФ» — главному баскетбольному клубу Латвии.

В составе ВЭФ он завоевал звание лучшего молодого игрока Единой лиги ВТБ и первое место на чемпионате Латвии. Уже через несколько дней после окончания национального чемпионата Тимме предложило заключить контракт руководство петербургского клуба «Зенит». Сезон 2015/2016 принес «Зениту» бронзу Единой лиги ВТБ.

«Этот переход был для меня двояким. С одной стороны, я как бы не знал, куда еду, а, с другой стороны, это не так далеко от дома, к тому же меня очень хотел видеть в команде главный тренер. <…> Мне было легко, прежде всего, потому что я знаю русский язык, к тому же в команде меня все приняли хорошо, и в этом плане вообще никаких проблем не возникло», — признавался спортсмен.

Тимма предпринял новую попытку «покорить Запад» в 2017 году, покинув «Зенит» и став частью команды испанской Saski Baskonia — топового клуба Евролиги. Участие в испанском чемпионате стало важной вехой для звезды баскетбола из Краславы, однако сам испанский образ жизни оказался для трудолюбивого форварда несколько непривычным.

«Жизнь в Испании устроена чуть-чуть по-другому, нежели в России. Наверное, испанцы на все смотрят более расслабленно. К примеру, ты договорился встретиться в час дня, а твой знакомый приезжает в два часа, и это у них в порядке вещей. К этому надо было привыкнуть. Также днем там почти ничего не работает, и так далее», — рассказывал он.

В 2018 году латвийский спортсмен сменил Испанию на Грецию и стал участником греческого клуба Olimpiakos, за который также играл разыгрывающий сборной Латвии Янис Стрелниекс. По словам Тиммы, ему удалось хорошо начать сезона, однако «дальше по некоторым обстоятельствам сезон развивался не столь удачно» — тренер не считал необходимым включать его ни в основной состав, ни в ротацию.

«Химки» и Седокова

Показавший себя в Евролиге баскетболист заключил контракт с «Химками», куда перешел на правах аренды. По его словам, важную роль в принятии этого решения стал фактор доверия — руководство «Химок» предложило заключить сделку в течение первых десяти минут переговоров.

Немаловажным фактором было и то, что тренером «Химок» в то время был Римас Куртинайтис из Литвы, работавший с ВЭФ в те же годы, когда Тимма играл за юношеские команды. Сам баскетболист признавался, что смотрел многие игры с участием команды Куртинайтиса по телевизору, и называл его «тренером с именем и опытом».

В 2019 году стало известно о романе Тиммы и бывшей вокалистки группы «ВИА Гра» Анны Седоковой. Певица была рада, что ее избранник не только нашел ключ к ее сердцу, но и смог подружиться с детьми.

В 2020 году Седокова и Тимма официально оформили отношения — Тимма стал третьим мужем артистки. Несмотря на то, что спортсмен расстался со свой бывшй супругой Саной, она называла его в соцсетях «изменщиком».

«Я знаю, что полгода назад ты начал изменять мне. А летом ты сказал, что хочешь спасти наш брак. Интересные новости. И заботиться в твоем понимании означает блокировать банковские карты жены, чтобы у нее не было денег. Сказать, что ей и самому важному для тебя человеку — сыну — надо съехать из нашей квартиры и жить на улице, подписать документы о разводе, чтобы ты мог быть свободным мужчиной для своей новой дамы, которая утверждает, что она не встречается с женатыми», — цитировала бывшую супругу спортсмена «Комсомольская правда».

Уход из «Химок» и развод

Вслед за этим начались трудности и в спортивной карьере Тиммы — «Химки» столкнулись с финансовыми проблемами, Римас Куртинайтис покинул клуб из-за недостаточно высоких показателей, а новый тренер Андрей Мальцев реже давал латвийскому игроку выходить на площадку. Тем не менее, баскетболист продолжал усиленно тренироваться, уделяя все меньше времени семье.

«У нас произошла такая история, когда мы оказались на дне. Янис хотел каждый день тренироваться, а мне хотелось быть с семьей. Если раньше я гастролировала, а он играл, то теперь мы оба сели дома. Все стало по-другому. Мне было некомфортно, плохо, а ему — нормально. И что в итоге получилось? Мы друг друга буквально съели», — признавалась Седокова в интервью Ирине Мягковой.

Из-за разногласий с новым тренером, который не включил Тимму в стартовую пятерку на игре с польской командой Zielona Góra в Единой лиге ВТБ, баскетболист отказался принимать участие в матче и прекратил ходить на тренировки.

«Он покинул расположение клуба. Мы же продолжили двигаться дальше. У нас есть игроки, которые готовы играть, получать удовольствие от процесса, показывать результат. Несмотря на все трудности», — прокомментировал его решение «Спорт-экспрессу» гендиректор «Химок» Павел Астахов.

По словам Седоковой, в последний год игры за «Химки» ее супруг не получал зарплату и между ними стали все чаще возникать конфликты, так как ей приходилось одной обеспечивать семью, пишет Mash. Переход в казанский «Уникс» не принес желаемого результата, и в 2021 году Тимма уехал из России, чтобы вновь попробовать пробиться в NBA

Однако ни пуэрториканский Humacao, ни турецкий Darüşşafaka, ни испанский Obradoiro не смогли стать площадкой для следующего шага по карьерной лестнице. Брак с Седоковой разваливался на глазах, супруга все чаще говорила о разводе, а сам Тимма стал обвинять ее в том, что она променяла любовь на деньги.

Седокова признавалась в интервью, что использовала «сумасшествие», начавшееся в их отношениях, «как топливо для своих песен». Однако к 2024 году певица почувствовала, что их брак «уже изжил себя», писал Voice.

Тимма совершил последнюю попытку спасти отношения и в середине октября прилетел в Россию. Как писал Sports.ru, он стал игроком медиабаскетбольной команды «Аликсон», поддержу которой оказывала Седокова.

21 октября певица после четырех лет брака с баскетболистом подала на развод. Седокова говорила о завершении «очень сложных отношений». «Говорят, что женщина становится красивее после развода. Ну что же посмотрим. Я знаю вы видите перемены во мне и внешние и внутренние. Да они есть», — писала она в соцсетях.

Гибель баскетболиста

После новостей о смерти Тиммы, Седокова опубликовала видеообращение, в котором заявила, что «должна спасти своего ребенка от этой информации».

«Знаете, я всю жизнь не понимала, как люди, у которых происходит такое в жизни, могут записывать сторис. Но сейчас я вас очень сильно прошу, пожалуйста: у меня ребенок, он маленький, он ничего не должен знать. Вы не представляете, в каком я аду просто жила последние годы. Я просто должна спасти своего ребенка от этой информации», — сказала певица.

Президент БК «Химки» Дмитрий Голубков в разговоре с RTVI назвал смерть баскетболиста большой утратой для клуба.