Во время инфляции и снижения потребительской уверенности компании нашли способ удержать внимание покупателей — уменьшить размер собственных товаров. Миниатюрные версии привычных продуктов становятся отдельной категорией спроса: они дешевле, вызывают эмоциональную привязанность и нередко превращаются в объект коллекционирования. Почему тренд набрал популярность именно сейчас, RTVI рассказала старший научный сотрудник Центра нейроэкономики и когнитивных исследований НИУ ВШЭ Ксения Паниди.

Как появился термин

В последнее время компании все чаще уменьшают размеры товаров и предлагают их по более доступным ценам — это позволяет частично компенсировать падение продаж крупных и дорогих позиций, пишет Bloomberg.

Феномен получил название «эффект мини» (Mini Effect). По словам директора по маркетингу Lowe’s Джен Уилсон, термин придумали сотрудники компании в 2025 году, когда начали выпускать миниатюрные версии товаров собственного бренда.

На фоне экономического спада покупатели охотнее тратят небольшие суммы на компактные и эмоционально привлекательные вещи, а компании используют этот спрос для роста прибыли за счет импульсных продаж. Как отмечает Bloomberg, мини-формат — не случайная мода, а вполне рабочая бизнес-модель, помогающая ритейлерам удерживать внимание покупателя в условиях кризиса.

Мини-версии привычных товаров

Одним из первых на этот путь встал Lowe’s, выпустивший мини-версии фирменных строительных ведер. При символической стоимости товар быстро стал вирусным в соцсетях и превратился в предмет коллекционирования, одновременно увеличивая поток посетителей в магазины.

Похожую стратегию выбрал Trader Joe’s, выпустив мини-версии фирменных сумок-шопперов: миниатюрные тоуты регулярно распродаются в первые минуты после начала продаж, собирая очереди и подогревая интерес к бренду.

Home Depot представил компактные контейнеры для хранения объемом 1,1 литра — вещь не самая практичная, но и она расходится быстро. Как говорят покупатели: «Они такие милые. Не знаю, что я буду с этим делать, но куплю несколько штук».

Тренд затронул и рынок бытовой электроники. Smeg выпустил вспениватель для молока весом 170 граммов, Bissell Homecare — мини-пылесосы для ковров, GE Appliances (бренд принадлежит Haier) — компактный льдогенератор Opal. А Dash и вовсе создала отдельную линейку небольшой техники: мини-вафельницы, компактные аэрогрили, мини-печи и так далее.

Почему «эффект мини» стал популярным

Ксения Паниди назвала два основных фактора, которые объясняют, почему маленькие товары так хорошо продаются в период инфляции и высокой потребительской тревожности.

Во-первых, в периоды экономической нестабильности у людей заметно сокращается горизонт планирования.

«Если раньше человек мог спокойно размышлять о предстоящем летом отпуске еще в прошлом сентябре, то в периоды нестабильности приоритет отдается необходимости планировать расходы только на ближайшие пару месяцев», — подчеркнула эксперт.

По словам Паниди, при снижении доходов людям становится труднее откладывать деньги на отдаленные цели: будущие выгоды начинают восприниматься как менее значимые, и потребители чаще выбирают небольшие покупки, которые приносят удовольствие сразу, а не долгосрочные накопления.

«Этот эффект называется эффектом межвременного дисконтирования, и многие исследования показывают, что в моменты сокращения доходов дисконтирование — то есть снижение ценности — будущих вознаграждений увеличивается», — рассказала она.

Второй фактор — эффект «ментальной бухгалтерии», который описал лауреат Нобелевской премии по экономике Ричард Талер. Суть концепции в том, что в условиях ограниченного бюджета потребители не рассматривают все расходы как единую систему, а распределяют деньги между отдельными категориями — так называемыми «мысленными счетами». Эти категории, по словам Паниди, имеют разную значимость и не взаимозаменяемы: сокращение бюджета по одной статье не обязательно приводит к пропорциональному снижению расходов по другой.

В период падения доходов люди, как правило, пересматривают крупные покупки — например, откладывают приобретение бытовой техники или поездки. При этом небольшие траты, связанные с эмоциональным комфортом, часто «защищают» от сокращения.

«Именно такие расходы способны дать хотя бы небольшой сиюминутный прилив радости, что особенно ценно в период неопределенности и тревоги. Этот же эффект известен как “эффект помады”: замечено, что во времена экономического спада женщины сокращают расходы на одежду и другие потребительские товары, но сохраняют или даже увеличивают траты на косметику», — добавила собеседница RTVI.

Переплата за мини-версии

Покупатели готовы переплачивать за мини-версию, даже если в пересчете на грамм или единицу товара она выходит дороже обычной. По мнению эксперта, несколько недорогих покупок дают человеку несколько отдельных моментов удовлетворения, тогда как одна крупная покупка приносит лишь один эмоциональный эффект.

«Часто потребители устанавливают себе мысленный лимит трат на такие продукты. Поэтому когда стоит выбор — потратить 2000 рублей на один большой флакон духов или купить два разных по 1000, — выбор падет на второй вариант, даже если их суммарный объем будет меньше», — заключила Ксения Паниди.