Уже с 1 декабря единственный НПЗ Сербии в Панчево может прекратить переработку сырой нефти. Реальная угроза возникла из-за санкций, введенных Соединенными Штатами против «Газпром нефти» — одного из главных акционеров сербской госкомпании NIS («Нефтяная индустрия Сербии»). Как сообщает портал 444.hu, цель визита премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву — как раз успеть договориться о сделке, чтобы венгерская компания MOL выкупила российскую долю в NIS. В свою очередь, сербские СМИ сообщают об угрозе возникновения топливного дефицита в республике.

Что случилось с заводом в Панчево

«Венгерская нефтяная компания хотела бы приобрести единственный сербский нефтеперерабатывающий завод в Панчево, который должен закрыться в течение нескольких дней из-за санкций США, введенных из-за его российского владельца («Газпром нефть»). В результате этого завод больше не будет получать нефть. Если Вашингтон не помилует его до конца выходных, Сербия прекратит производство топлива», — отмечает 444.hu.

О том, что решение нужно найти до конца месяца, 25 ноября объявил и президент Сербии Александр Вучичич. Как он отметил, на тот момент «до полного прекращения работы предприятия осталось еще четыре дня, если OFAC (Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США, которое следит за исполнением санкций. — Прим.RTVI) не одобрит лицензию».

«Топливо будет поставляться с нефтеперерабатывающего завода в Северной Македонии, и я поговорю с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном о сотрудничестве с MOL», — говорил глава Сербии.

В свою очередь, перед поездкой в Москву Виктор Орбан, встретившись с Вучичем в Белграде, пообещал, что постарается помочь сербам.

«Надеюсь, переговоры [в Москве] пройдут успешно, и тогда у нас будет нефть, а значит — российские нефть и газ продолжат поступать в Венгрию. А если они будут у нас, то будут и у вас. Мы поделимся с вами тем, что у нас есть», — заявил он накануне на совместной пресс-конференции.

Какие есть варианты с NIS

Вариантов спасения завода в Панчево и в целом компании NIS несколько. Минфин США установил срок для выхода «Газпром нефти» из состава собственников — 13 февраля 2026 года.

Wall Street Journal сообщала, что нефтяная компания Abu Dhabi National Oil Company ведет переговоры о покупке NIS. Эту версию подтверждают и венгерские СМИ.

«Компания MOL, которая стремится к расширению на Балканы, имеет в Сербии конкурентов, в первую очередь — в лице арабских стран», — отмечает портал 444.hu.

Наконец, есть и вариант национализации компании. Сам Вучич сказал, что «Сербия сделала все возможное, чтобы помочь российскому инвестору в нефтяную промышленность Сербии и удержать его в Сербии».

По его словам, правительство «единогласно приняло его предложение о том, чтобы Сербия через 50 дней, если не будет достигнуто соглашение о покупке, ввела собственное управление [на предприятии], а затем предложила своим российским друзьям максимально возможную цену».

В январе 2025 года Минфин США сообщил, что для «сокращения российских доходов от энергетики» и усиления санкционного давления на Россию будут приняты новые меры в отношении российской торговли нефтью. В расширенный санкционный список (Specially Designated Nationals and Blocked Persons list, или SDN List) вошло в том числе ПАО «Газпром нефть». Санкции против сербской NIS, в которой 44,85% акций принадлежит российской «Газпром нефти», вводились в несколько этапов. В конце сентября США снова отсрочили их вступление в силу — рестрикции заработали с 9 сентября.

Что происходит с дизельным толпивом в Сербии

Как заявили ранее в самой NIS, «в связи с нехваткой сырой нефти для переработки, вызванной санкциями, наложенными Министерством финансов США на компанию NIS, НПЗ Панчево начинает подготовку к приостановке работы». Правда, пока NIS «продолжает бесперебойно поставлять на внутренний рынок нефтепродукты за счет ранее созданных запасов».

Компания признает, что «по-прежнему стремится к скорейшему исключению из санкционного списка Министерства финансов США или получению новой специальной лицензии, которая позволит ей осуществлять свою деятельность бесперебойно».

Тем временем крупнейшая в Сербии сеть автозаправочных станций, принадлежащая NIS, признала, что запасов топлива «точно хватит до 1 декабря, а дальше — неопределенность».

«Если НПЗ в Панчево прекратит переработку сырой нефти из-за санкций, снабжение потребителей станет нестабильным», — цитирует владельцев журнал Nova Ekonomija.

К слову, сеть АЗС NIS выходит за пределы Сербии — это 400 автозаправочных станций в разных балканских странах.